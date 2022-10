Parlamentarzyści KO zapowiedzieli kontrolę w resorcie funduszy i polityki regionalnej ws. środków z KPO

Kontrolę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy - zapowiedzieli w środę posłanka Izabela Leszczyna (KO) i senator Bogdan Klich (KO). Rezygnacja z sięgnięcia po pieniądze z KPO to jest sprzeniewierzenie się polskiej racji stanu - mówili.

Parlamentarzyści KO zorganizowali w środę konferencję prasową, zapowiadającą kontrolę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie KPO.

Klich powiedział, że podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji spraw zagranicznych chciano się dowiedzieć, jaki jest obecny stan rozmów z Komisją Europejską na temat środków z KPO.

"To jest sprawa fundamentalna dla wszystkich Polek i Polaków, ponieważ środki z KPO to 170 mld złotych. A dowiadujemy się i będziemy dzisiaj sprawdzać, że środki te nie tylko są uzależnione od spełnienia trzech warunków dotyczących praworządności, które do tej pory nie były spełnione, ale także od spełnienia kilku innych warunków, które dotąd nie zostały spełnione przez rząd polski" - dodał.

Podkreślał, że spełnienie tych warunków jest konieczne, bo obywatele polscy nie mogą mieć mniejszych praw niż inni obywatele UE, w szczególności prawa do bezstronnego i obiektywnego sądu. "Jest w tej chwili tak, że po zmianach związanych z deformą polskiego sądownictwa i po podporządkowaniu polskiego sądownictwa władzy państwowej, mamy do czynienia z przypadkiem nierówności między Polakami, a obywatelami innych krajów UE" - powiedział Klich.

Posłanka Leszczyna dodała, że środki przeznaczone dla Polski z Funduszu Odbudowy - które mają być wydatkowane w ramach KPO - to według obecnego kursu euro nawet nie 170, ale 300 mld zł. "To jest połowa rocznego budżetu Polski. To nie są pieniądze, o których możemy zapomnieć albo wybaczyć rządowi, że nie chce po nie sięgnąć" - powiedział.

Polemizowała z twierdzeniami, że KPO jest realizowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. "PFR nie ma żadnych pieniędzy i wszystkie środki, które przeznacza na realizację KPO, to są środki pochodzące z obligacji czyli z długu. Po drugie rząd PiS nie dodaje, że Polska za swój dług płacić musi 9 procent. Pożyczamy pieniądze na 9 procent a i tak nie zawsze znajdujemy kupca" - mówiła posłanka.

Dodała, że KPO w części pożyczkowej to są pieniądze, które UE pożycza na 1 procent, a spłata jest rozłożona na 30 lat. "Część z tych pieniędzy, 24 miliardy euro, to jest prezent dla Polski" - zaznaczyła posłanka KO. "Niesięganie po te pieniądze to jest naprawdę zdrada stanu, to sprzeniewierzenie się polskiej racji stanu" - powiedziała Leszczyna.

Mówiła też, że podczas wtorkowego posiedzenia komisji okazało się, że wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek nie "ma pojęcia o KPO i jego finansowaniu". "Na żadne nasze pytanie nie potrafił odpowiedzieć. To znaczy, że PiS lekceważy te pieniądze i lekceważy polskich obywateli" - powiedziała Leszczyna.

Parlamentarzyści KO zamierzają udać się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z kontrolą także dlatego, że, jak mówiła Leszczyna - okazało podczas posiedzenia komisji, iż dwa kamienie milowe (określone wymogi, które należy spełnić, by otrzymać pieniądze na KPO) dotyczące sądownictwa nie są spełnione, a także nie jest spełniony kamień milowy, dotyczący tzw. ustawy wiatrakowej. Jej zdaniem dla PiS nie tylko ważniejsze od interesu polskich obywateli jest zapewnienie bezkarności swoich działaczy, więc nie chce wycofać się ze zmian w sądownictwie, ale także, mimo obecnych cen energii, PiS "mówi ciągle wiatrakom nie".

"Uważamy, że to jest działanie na szkodę Polek i Polaków, dlatego z panem senatorem idziemy dowiedzieć się, jak wygląda ten dokument, który nazywa się uzgodnieniami operacyjnymi. Uważamy, że parlament ma prawo wiedzieć, na jakim etapie są te uzgodnienia i co robi rząd, aby odblokować środki europejskie" - mówiła Leszczyna.

Rząd 5 lipca 2022 r. przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych; utrzymana ma także zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd - obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej). Projekt trafił do Sejmu.

21 października minister klimatu Anna Moskwa mówiła w Polsat News, że tzw. ustawa wiatrakowa wymaga wielu komisji sejmowych i długich dyskusji. Dodała, że teraz priorytetem jest gaz i że jest przekonana, że kiedy temat gazu zostanie zamknięty, nadejdzie czas, by zająć się 10H.

Rozmowy nt. Krajowego Planu Odbudowy między polskim rządem, a Komisją Europejską trwają. W piątek, 21 października, w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że do uzgodnienia z KE zostało 5 do 10 procent, czyli - jak podkreślił - niewiele. "Jeśli chodzi o KPO to mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że rzeczywiście kilka procent tych uzgodnień jeszcze cały czas nas dzieli" - powiedział.

W niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" premier powiedział, że chciałby, aby Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO w najbliższych kilku tygodniach; kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, od których UE uzależnia wypłaty, uznajemy za wystarczająco rozwiązane - zaznaczył.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo (ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, uchwalona z inicjatywy prezydenta) jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii.