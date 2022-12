Parlamentarzyści PiS z Kalisza: ostrzegamy Polaków przed ponownym oszustwem ze strony PO

Donald Tusk chce ponownie rządzić w Polsce i być premierem; chcemy ostrzec Polaków przed ponownym oszustwem - mówił w Kaliszu poseł Jan Mosiński (PiS). Pamiętam dokładnie, kiedy w okresie kryzysu Tusk wybrał synekurę, wyjechał do Brukseli i zostawił Polaków, a PO podniosła wiek emerytalny - podkreślił.

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kalisko-leszczyńskiego zorganizowali w piątek konferencję prasową przed siedzibą PO w Kaliszu, by - jak powiedział Mosiński - "ostrzec Polaków przed ponownym oszustwem ze strony PO". W tym czasie przed siedzibę PO wystawiono głośnik, który włączono wraz z rozpoczęciem briefingu. Wypowiedzi polityków PiS miała zagłuszyć muzyka oraz hasła wykrzykiwane pod ich adresem: "Zdrajcy! Oddajcie pieniądze z KPO! Ruscy agenci!"

"Jak widać Platforma bawi się muzyką, jest im wesoło, a my rozwiązujemy problemy, które są efektem wydarzeń na świecie, czyli wojny na Ukrainie" - oświadczył Mosiński. Jak zaznaczył, Donald Tusk chce ponownie rządzić w Polsce i być premierem. "Chcemy ostrzec Polaków przed ponownym oszustwem, bo przecież pamiętam dokładnie, kiedy w okresie kryzysu Tusk wybrał synekurę, wyjechał do Brukseli i zostawił Polaków a PO podniosła wiek emerytalny" - zauważył poseł.

Według parlamentarzystów PiS politycy PO nie mają w tym trudnym czasie nic do zaproponowania rodakom. "Nasz rząd przygotował dużo programów pomocowych, by Polakom było lżej. Krytykują to, a przecież oni oraz ich wyborcy z tego korzystają" - zaznaczył Mosiński.

Posłanka Katarzyna Sójka wskazała, że pomimo trudnej sytuacji rząd PiS zadbał o ludzi wprowadzając różne programy osłonowe. Wymieniła zamrożenie cen energii elektrycznej, dodatki węglowy i elektryczny, ciepło z rekompensatą, dodatkowe środki dla samorządów, wakacje kredytowe, zamrożenie cen gazu w 2023 r. i obniżenie podatków.

Zdaniem posła Piotra Kalety, "rząd PO był beznadziejny". "Mieliśmy słabego premiera oraz ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji" - ocenił. Zwrócił też uwagę na likwidowane w czasach PO jednostki wojskowe.

"Wystarczy wymienić 14. Pułk Rozpoznawczy, 2. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną, brygadę zmechanizowaną w Lublinie czy pułk artyleryjski w Siedlcach - to są jednostki, które ludzie PO likwidowali po to, żeby pozbawić naszą ojczyznę bezpieczeństwa" - podkreślił Kaleta. "PiS ostrzega Polaków, że Platforma lekceważy bezpieczeństwo oraz prawdę i chce wrócić do władzy" - dodał.

W ocenie Kalety ten scenariusz jest niezwykle niebezpieczny i dramatyczny. "Z nimi trzeba w sposób demokratyczny walczyć, wyrzucić ich z polskiej sceny politycznej, ponieważ są szkodnikami dla naszej ojczyzny i dla samych siebie" - oświadczył poseł.

Poseł Tomasz Ławniczak przypomniał, że kiedy w okresie kryzysu w latach 209/2010 dochód budżetu Kalisza spadł o 14 mln zł, ówczesny rząd nie pomagał. "Dzisiaj w okresie kryzysu światowego, w czasach Covid-19, budżet Kalisza wykazał straty w wysokości 8 mln zł. Rząd PiS skierował do miasta ponad 8 mln zł dotacji i ponad 6 mln zł na inwestycje. To jest zasadnicza różnica" - podkreślił.

Posłowie PiS na zakończenie konferencji chcieli przekazać działaczom PO przygotowane "ściągawki" z programami osłonowymi dla Polaków. Furtka była zamknięta, nikt też nie wyszedł na zewnątrz.