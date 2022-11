Parlamentarzyści stracą immunitet w przypadku czynu zabronionego?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział starania o zniesienie immunitetu formalnego chroniącego parlamentarzystów i wysokich urzędników państwowych przed odpowiedzialnością za czyny zabronione.

Podkreślił, że immunitet materialny przysługujący w związku działalnością parlamentarną musi zostać utrzymany.

Pytany w sobotę na spotkaniu z wyborcami w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), "czy jest szansa na zniesienie immunitetów sędziów i parlamentarzystów" Kaczyński powiedział: "My tę sprawę postawimy jeszcze w tej kadencji, ale jesteśmy przekonani, że to nie przejdzie". "Natomiast, jeżeli wygramy kolejne wybory, to na uszach staniemy, żeby to znieść, bo to jest horrendum" - zadeklarował.

Przypomniał, że parlamentarzystom przysługują dwa rodzaje immunitetu - formalny i materialny. "To chcemy znieść" - powiedział o immunitecie formalnym, zwalniającym od odpowiedzialności za czyny zabronione. Dodał, że pozbawiony takiego immunitetu poseł "normalnie odpowiada, tyle tylko, że władze Sejmu muszą być powiadomione". "Może się zdarzyć, że jakaś miejscowa klika, gdzie są też prokuratorzy i sędziowie, jakiegoś posła, który chce z nią walczyć, zacznie prześladować i mu będzie przypisywała jakieś przestępstwo" - tłumaczył.

"Natomiast jest także immunitet materialny i on musi być zachowany. Poseł nie może być ścigany za to co robi jako poseł - za swoje przemówienie, za swoje głosowanie, te działania, które podejmuje w ramach swojej funkcji poselskiej. One muszą być objęte, jak dotąd, całkowitym immunitetem" - zaznaczył.