Partia ministra sprawiedliwości zmienia nazwę na Suwerenna Polska

Powołujemy Suwerenną Polskę, by w ten sposób jasno powiedzieć twarde "Nie" tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie - naszej niepodległości - oświadczył minister sprawiedliwości i szef ugrupowania Zbigniew Ziobro.

W środę w Warszawie odbywa się konwencja, podczas której miała być dokonana zmiana nazwy ugrupowania, któremu przewodniczy Zbigniew Ziobro - z Solidarna Polska na Suwerenna Polska.

Partia Zbigniewa Ziobry zmienia nazwę z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę

"Powołujemy Suwerenną Polskę, by w ten sposób jasno powiedzieć twarde +Nie+ tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie - naszej niepodległości" - oświadczył Ziobro podczas wystąpienia.

"Kolejnym elementem, o którym myśli Scholz (Kanclerz Niemiec Olaf Scholz - PAP) i jego koalicjanci ma być nowy system wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Wybory nie będą odbywać się tak jak do tej pory, wyborcy nie będą głosować na kandydatów krajowych partii, ale kandydaci będą im narzucani przez europejskie ugrupowania" - powiedział Ziobro.

"Takiej wizji zmian mówimy stanowcze +nie+, ale stanowcze +nie+ mówimy też jakimkolwiek dalszym ustępstwom wobec bezprawnych żądań Unii Europejskiej wobec Polski, bo one się nigdy dobrze nie kończyły" - podkreślił. "Chcemy Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn ściśle współpracujących ze sobą, szanujących się państw, a nie likwidacji państw członkowskich" - dodał.

Powiedział, że w związku zagrożeniem ze strony Rosji, Suwerenna Polska razem z PiS buduje silną i nowoczesną polską armię. Podziękował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi.