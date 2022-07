Partia Razem chce dopłat do komunikacji publicznej i niższych cen paliw

Partia Razem w przyszłym tygodniu złoży w Sejmie projekt ustawy ws. utworzenia funduszu wsparcia komunikacji publicznej - zapowiedziała w piątek na konferencji prasowej w Opolu posłanka Marcelina Zawisza (Lewica).

Na piątkowej konferencji prasowej w Opolu liderzy partii Razem przedstawili swoje stanowisko na temat rosnących cen i problemów z komunikacją publiczną. Marcelina Zawisza za dobry przykład rozwiązywania problemów z dostępem do komunikacji podała Niemcy, gdzie niedawno wprowadzono specjalny bilet o stosunkowo niewielkiej cenie.

"Apelujemy do rządu Prawa i Sprawiedliwości o rozwiązania wspierające transport publiczny, które zostały niedawno wprowadzone w Niemczech. Rozwiązania te powstały dzięki temu, że z budżetu centralnego dofinansowano poszczególne samorządy i landy. Taki fundusz może powstać i w Polsce. Państwo musi przyjąć odpowiedzialność za komunikację publiczną, dzięki której obywatele mogą mieć dostęp do miejsc pracy, placówek ochrony zdrowia, ośrodków kultury, czy wypoczynku" - powiedziała posłanka Lewicy.

Adrian Zandberg zauważył, że Niemcom udało się już wyhamować wzrost cen, między innymi dzięki wpływowi na koszta transportu, będące jednym z głównych impulsów mających wpływ na inflację. Zdaniem polityka partii Razem, w Polsce istnieje także możliwość interwencji państwa na rynku dystrybucji paliw, dzięki czemu ich cena może być niższa o około złotówkę na litrze.

"Weszliśmy do Orlenu z interwencją poselską. Sprawdziliśmy, jak wyglądają realne koszty firmy i jak to się ma do cen na stacjach benzynowych. Zarząd Orlenu przyznał nam jednoznacznie, ze ceny na stacjach w tym momencie są oderwane od realnych kosztów wytworzenia benzyny" - podkreślił poseł.

"Powiedzieli nam mniej więcej tak: +korzystamy z sytuacji na międzynarodowych rynkach i dzięki temu mamy nadzwyczajne zyski+. My uważamy, że spółki paliwowe powinny się posunąć z tych rekordowych zysków i ulżyć obywatelom. Żeby to zrobić, to Skarb Państwa, który ma wpływ na politykę Orlenu, musi odważnie działać. My oceniamy, że ceny benzyny można obniżyć o około złotówkę. To jest realne, to jest możliwe i wymaga nacisku ze strony rządu. Kilka tygodni temu, gdy Razem położyło ten temat na stole, wszyscy mówili, że jest to niemożliwe. Dzisiaj widzimy, że rabat jest, ale jest zbyt niski" - ocenił Zandberg.

Polityk zwrócił uwagę na działalność innych koncernów, które jego zdaniem wykorzystują obecną sytuację do nadmiernego podnoszenia cen.

"Nie może być tak, że miliony ludzi płacą cenę za drożynę, a spółki paliwowe na tym korzystają. Polityka państwa polegająca na nieróbstwie rządzących, nie pomaga w rozwiązaniu tych problemów. W przyszłym tygodniu będziemy też mówić o konkretnych rozwiązaniach w kwestii marż. Wielkie korporacje, nie tylko spółki paliwowe, wykorzystują sytuację by pchać w górę zyski. Jest to skutkiem tego, że państwo polskie im na to pozwala. Lewica uważa, że w takiej nadzwyczajnej, kryzysowej sytuacji, przy pomocy UOKIK i narzędzi prawnych, które ma, państwo powinno zadbać o to, by korporacje nie goliły milionów Polek i Polaków" - powiedział Zandberg.