Partia Republikańska przygotowała projekt, który ma na celu zwiększenie dostępności do broni

Partia Republikańska poinformowała o przygotowaniu projektu, który ma na celu zwiększenie dostępności do broni; chodzi o dostęp dla organizacji, które swój statut zarejestrują w MON, MSWiA lub w ministerstwie sportu - poinformowali politycy partii. Projekt będzie konsultowany w ramach ZP.

Wiceprezes Partii Republikańskiej, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że przez "ostatnie miesiące przez Polskę przetoczyła się dyskusja o dostępności do broni, o kompetencjach strzeleckich wśród Polaków, wśród młodzieży, o powrocie nauczania kompetencji strzeleckich czy nabierania kompetencji strzeleckich do polskich szkół".

Jak dodał, "wszystko to dlatego, że po pierwsze za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, że sąsiadujemy z agresorem, a jednocześnie jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie". "Niektórzy twierdzą, że tylko Watykan w przeliczeniu jednostek broni na obywatela ma ten przelicznik mniej korzystny od Polski" - zaznaczył Bortniczuk.

Poinformował, że w związku z tym Partia Republikańska podjęła szereg inicjatyw. "Ja dzisiaj powiem o dwóch głównych. Pierwsza to ta, którą podejmuję jako minister sportu i turystyki, to jest program dedykowany rozwojowi i kompetencji strzeleckich wśród młodzieży i osób dorosłych" - powiedział Bortniczuk.

Jak mówił, to jest 5 mln złotych, które w ramach pilotażu w tym roku ministerstwo sportu i turystyki przeznaczyło na ten cel. Dodał, że w ramach tego programu, z podstawowej broni pneumatycznej oraz broni palnej jeszcze w tym roku zostanie przeszkolonych ponad 8 tys. Polaków.

"Drugą inicjatywą, jaką podjęliśmy - jako Partia Republikańska - zdecydowanie ważniejszą z pespektywy odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji, o której mówiłem, czyli tego, że jesteśmy narodem najbardziej rozbrojonym jednocześnie sąsiadując z krajem agresorem, to jest inicjatywa ustawodawcza w zakresie zwiększenia dostępności do broni palnej" - oświadczył Bortniczuk.

Jak zaznaczył, "dzisiaj możemy się pochwalić, że ten nasz projekt ustawy otrzymał pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych". "W związku z tym też dzisiaj ogłaszamy publicznie konsultacje tego projektu w ramach ugrupowań Zjednoczonej Prawicy, czyli większości sejmowej" - powiedział wiceprezes Partii Republikańskiej.

Poseł Arkadiusz Czartoryski podkreślił, że Partia Republikańska chce uszanować dotychczasowy dorobek prawny ustawy o dostępie do broni i amunicji, "bo ten dorobek prawny ma swoje pozytywne elementy". "To znaczy w Polsce nie ma incydentów z bronią palną posiadaną legalnie" - podkreślił Czartoryski.

Jak dodał, partia chce poszerzyć dostęp do broni dla organizacji pozarządowych, proobronnych, "które swój statut ustalą, uzgodnią i zarejestrują w ministerstwie obrony narodowej, w ministerstwie spraw wewnętrznych, bądź w ministerstwie sportu". "To bardzo ważne dlatego, że będzie to dodatkowy element dedykowany właśnie dla tych organizacji" - powiedział poseł.

W marcu grupa posłów PiS i Kukiz'15 złożyła już w Sejmie poselski projekt nowej ustawy o broni i amunicji, który ma na celu uproszczenie procedury przyznawania pozwoleń na broń palną i odejście od "uznaniowości" organu wydającego pozwolenie. Projekt zakłada ułatwienie w dostępie do broni dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierzy WOT, oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych - zwolnienie z badań i egzaminów.