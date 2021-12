Partie opozycyjne i organizacje obywatelskie podpisały Porozumienie dla Praworządności

Dziesięć partii opozycyjnych i kilka organizacji obywatelskich podpisały we wtorek Porozumienie dla Praworządności. Przygotowują wspólny projekt ustawy, który ma przywrócić praworządność w Polsce. "Ten projekt pozwala zakończyć polityczne szaleństwo Zbigniewa Ziobry" - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Niezależne sady to podstawa

Koniec szaleństw

- Musimy pracować nad tym projektem i zrobić wszystko, aby stał się on obowiązującym prawem - powiedziała Katarzyna Piekarska (Inicjatywa Polska).Podkreślała przy tym, że niezależne sady to podstawa demokratycznego państwa.Marta Lempart liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zwracała uwagę, że kwestie dotyczące aborcji w Polsce pokazują, co się dzieje, kiedy brakuje praworządności i niezależności w sądownictwie.Anna Maria Żukowska zadeklarowała w imieniu Nowej Lewicy, że jej ugrupowanie będzie wspólnie pracować nad projektem, by przywrócić praworządność.- Miała być reforma wymiaru sprawiedliwości, a jest katastrofa - mówił Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica).- Zbigniew Ziobro w wymiarze sprawiedliwości to największy szkodnik ostatnich trzydziestu lat. I my dzisiaj stawiamy tamę temu szkodnictwu - dodał.- Ten projekt pozwala zakończyć nie tylko polityczne szaleństwo Zbigniewa Ziobry, ale nade wszystko pozwala uruchomić unijne fundusze, które są zablokowane - zauważyła Gasiuk-Pihowicz.- Wszyscy zgadzamy się, że drogą powrotu do poszanowania praworządności w Polsce jest przestrzeganie Konstytucji RP, przestrzeganie prawa UE, trójpodziału władzy i ustanowienie sądów ponownie niezależnymi i wreszcie sprawnymi - podkreślił Michał Kobosko (Polska 2050).Uczestnicy konferencji zapowiedzieli powstanie zespołu roboczego, który będzie pracował nad projektem ustawy.