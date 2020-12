Partnerstwo Wschodnie wciąż potrzebne regionowi, Polsce i UE

- W toczącej się dyskusji na temat współpracy państw Europy z jej sąsiadami głos Polski jest wyraźny. Partnerstwo Wschodnie pozostaje jednym z filarów i priorytetów polskiej polityki wschodniej – zapewnił wiceminister praw zagranicznych Marcin Przydacz. Partnerstwo Wschodnie to szansa na budowanie dobrych relacji z krajami regionu, zwłaszcza w kontekście fundamentalnych zmian w Mołdawii i na Białorusi. Nikt z uczestników posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych nie polemizował z tezami wiceministra.

Stare i nowe kierunki

Trójkąt, a nawet czworokąt

Czas na nowe treści

Aprobata, ale...

Podkreślił, że rząd zamierza kontynuować współpracę w regionie, mającą na celu integrację systemów administracyjnych, prawnych, wspierających samorządność i instytucje społeczeństw demokratycznego świata oraz partnerstwo ekologiczne.Obecnie głównymi kierunkami oddziaływania Partnerstwa Wschodniego powinny być Mołdawia, w której po objęciu władzy przez Maię Sandu zmienił się zupełnie klimat polityczny i wszelkie próby integrowania tego kraju z UE powinny trafiać na podatny grunt. A także Białoruś, w której – według oceny MSZ i posłów – zachodzące zmiany wydają się nieodwracalne.– Wszyscy, w tym także Rosja, są przekonani, że dalsze inwestowanie w Aleksandra Łukaszenkę nie ma sensu – stwierdził. Dlatego nawołujemy Mińsk i Moskwę do dokonywania zmian w dialogu ze społeczeństwem, z opozycją – mówił przedstawiciel rządu.Silne wsparcie powinno być też skierowane do Ukrainy, która ze względu na obecne problemy Sług Narodu i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ulega wewnętrznej destabilizacji. A także do Gruzji, gdzie wprawdzie nie zmieniła się partia rządząca, ale procesy reformowania kraju nie przebiegają tak szybko, jakby należało się spodziewać i niekoniecznie w zgodzie ze standardami europejskimi.Polska i kraje Unii będą też oddziaływały na Armenię i Azerbejdżan, pomimo konfliktu o Górski Karabach, który zmienił status quo w regionie Kaukazu, ale jednocześnie wzmocnił antypatię Ormian do Rosji.Dla tych działań mających na celu zacieśnianie współpracy w regionie, zwłaszcza z Ukrainą i Białorusią, ogromne znaczenie może mieć powołanie Trójkąta Lubelskiego. Ta platforma dyskusji i współpracy między Polską, Litwą i Ukrainą może odegrać tym większą rolę, że inicjatywa jej powołania została zaproponowana przez Litwę w rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, na co Ukraina z ochotą przystała.Ma to istotne znaczenie w kontekście oceny naszych historycznych relacji i stanowi dowód na redefinicję podejścia do czasów I RP w tych krajach. A to tylko może pomóc w ich otwarciu na współpracę z Polską.W ocenie Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej UW, mogłaby to być nawet Czwórka Lubelska, jeśli tylko władze polskie poważnie potraktują tę inicjatywę. Zauważył przy tym, że zwycięstwo Mai Sandu w Mołdawii oraz ruchy wolnościowe na Białorusi są szansą rozwojową dla Polski i Partnerstwa Wschodniego.- W obu wypadkach mamy sytuację, kiedy nie potrzeba miliardów; mniejszymi środkami można osiągnąć pożądane skutki. Partnerstwo Wschodnie może ma mało pieniędzy, ale istnieje – pokreślił.Dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, podkreślił natomiast, że postawa Białorusinów wymaga jasnej deklaracji, iż oferta stowarzyszeniowa Partnerstwa Wschodniego jest również dla nich.- Oczywiście jest problem, polegający na tym, że bardzo dużo państw UE obawia się wspierania Białorusi z uwagi na możliwą konfrontację z Rosją. Ale bez względu na stopień tego zaangażowania i tak Rosja będzie je traktowała jako mieszanie się w jej wewnętrzne sprawy – argumentował. Zatem nie trzeba się tym zbytnio przejmować.Omawiając kwestie wsparcia udzielanego Białorusi, dyskutanci podkreślali, że duże zaangażowanie Litwy w sprawy sąsiada jest korzystne dla Polski. To m.in. z tego powodu poseł Czesław Siekierski (PSL) apelował o maksymalne włączanie instytucji unijnych w Partnerstwo Wschodnie, ponieważ w krajach członkowskich głos Polski w tych sprawach nie jest obiektywnie oceniany. Natomiast Marcin Przydacz prosił o większą aktywność europarlamentarzystów.- Przyjmuję zachętę do działań na forum europarlamentu. Przypomnę jednak, że PE wyznaczył specjalnego pełnomocnika do stosunków z Białorusią, którym jest Robert Biedroń. Nie doczekałem się jeszcze jakichś specjalnych działań z jego strony. Nie zauważyłem też żadnej próby nawiązania z nami współpracy – ripostował wiceminister.Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski zauważył z kolei, że cele pierwotne Partnerstwa Wschodniego zostały już osiągnięte i teraz – za sprawą zmian w Mołdawii i Białorusi pojawia się szansa na to, żeby istniejący instrument wypełnić nową treścią. Wskazał też na możliwości współpracy w ramach Partnerstwa w wymiarze transportowym i energetycznym, która doskonale się wpisuje w inicjatywę Trójmorza. Jest ona bowiem inicjatywą wewnątrzunijną, jednocześnie wspieraną przez Amerykanów, co podkreśliła ostatnia rezolucja Izby Reprezentantów. A to powinno stanowić dodatkowy asumpt do działania dla polskiego rządu.W dyskusji po wystąpieniu Przydacza zdecydowanie przeważał ton aprobaty dla dotychczasowych działań rządu w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz dla dalszych zamierzeń. Nawet europoseł i były minister spraw zagranicznych Radek Sikorski przyznał, że rząd w należyty sposób wykorzystuje Partnerstwo Wschodnie, wpływając na politykę całej UE w stosunku do wschodnich sąsiadów. Zgodził się z oceną sytuacji w krajach partnerskich.Sikorski zauważył jednak, że wizję dalszego zacieśniania współpracy Polski i całej Unii w regionie roztacza się w sytuacji, kiedy polski minister sprawiedliwości dowodzi, że UE nas eksploatuje, premier porównuje UE do Związku Radzieckiego, partia rządząca sugeruje, że UE chce nam odebrać suwerenność, a prasa rządowa wszczyna dyskusję o polexicie.