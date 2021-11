Paulina Piechna-Więckiewicz i Arkadiusz Iwaniak współprzewodniczącymi Nowej Lewicy na Mazowszu

Paulina Piechna-Więckiewicz i Arkadiusz Iwaniak zostali w sobotę wybrani współprzewodniczącymi Nowej Lewicy na Mazowszu. Nowa Lewica jest zwarta, gotowa do działania, ma program i ludzi, którzy są w stanie go realizować - zapewniła Piechna-Więckiewicz.

W sobotę w Warszawie odbył się Kongres Mazowiecki Nowej Lewicy, w czasie którego wybrano współprzewodniczących partii na Mazowszu. Jak poinformował na konferencji Robert Biedroń, zostali nimi poseł Arkadiusz Iwaniak i Paulina Piechna-Więckiewicz.

"Proces integracji w Nowej Lewicy postępuje. Dzisiaj na Mazowszu rozpoczęliśmy wybory nowych władz, mamy przyjemność z posłem Arkadiuszem Iwaniakiem prowadzić od dziś organizację mazowiecką" - powiedziała Piechna-Więckiewicz.

Ponadto - mówiła - na sobotnim kongresie trwają rozmowy sprawach programowych i rozwiązaniach takich problemów, jak wykluczenie komunikacyjne, bezrobocie i współdziałanie na opozycji.

"Proces integracji i zaprzyjaźniania się trwa. Nowa Lewica jest zwarta, gotowa do działania, ma program i ludzi, którzy są w stanie go realizować" - podkreślała.

Iwaniak zapewniał z kolei, że Nowa Lewica - także na Mazowszu - "idzie po samorządy i po więcej mandatów do polskiego parlamentu po to, by zmieniać na lepsze kraj".

"Chcemy odzyskać samorządy. Jeśli chodzi o Mazowsze, nasze przedstawicielstwo jest dziś niezbyt duże. W tym gronie, w tym zespole - już nie jako SLD i Wiosna, ale jako Nowa Lewica, ten samorząd na Mazowszu zdobędziemy" - zadeklarował.

Pierwsze wybory współprzewodniczących wojewódzkich Nowej Lewicy odbyły się na Dolnym Śląsku, a w kolejnych tygodniach w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim (6 listopada), w lubelskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim (7 listopada), opolskim (10 listopada), śląskim (20 listopada), w mazowieckim, podlaskim i pomorskim (27 listopada). W woj. wielkopolskim odbędą się one 28 listopada. Jako ostatnie nowe i wspólne władze wybiorą Małopolska i Podkarpacie (4 grudnia).