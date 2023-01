Paweł Kukiz: nie ma opcji abym wystartował z list PiS

Nie ma takiej opcji, żebym wystartował w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli miałbym startować, to jedynie w formule koalicyjnej, bo wiem, co to znaczy pracować bez pieniędzy - powiedział Paweł Kukiz, lider koła sejmowego Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

Kukiz we wtorek w Radiu ZET pytany był, co zrobi, jeśli chodzi o nadchodzące wybory i czy podczas ostatniej rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim usłyszał propozycję wspólnego startu.

Start Kukiza z PiS jedynie w formule koalicyjnej

"Myślę, że tak prezes Kaczyński jak i premier Mateusz Morawiecki, jak i w ogóle większość ludzi z tej wierchuszki, oligarchii PiS-u, ma absolutną świadomość, że nie ma takiej opcji, żebym wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli miałbym startować, to jedynie w formule koalicyjnej, bo wiem, przekonałem się przez te osiem lat, co to znaczy pracować bez pieniędzy. Ja już nie mam tych oszczędności, które zarobiłem w latach rock and rolla i angażować te pieniądze w politykę, już mnie na to nie stać" - zaznaczył poseł.

Ustawy o sędziach pokoju oraz referendum lokalnym wciąż czekają

Kukiz podkreślił, że być może wystartuje w koalicji z PiS wtedy, kiedy zostanie zrealizowana dotychczasowa umowa dotycząca uchwalenia ustaw o sędziach pokoju oraz referendum lokalnym.

"Następnie oprócz tego, musiałyby zostać wpisane do programu PiS postulaty zmiany ordynacji wyborczej, zniesienia immunitetów dla posłów, senatorów, sędziów, prokuratorów i tym podobne rzeczy" - wyliczał.

Dodał jednocześnie, że nie będzie "czekać wiecznie" na uchwalenie ustawy o sędziach pokoju. "Oczekuję, że w marcu już ci sędziowie będą uchwaleni, a jak nie, będę musiał podjąć jakieś inne działania i szukać innej drogi, albo w ogóle się wycofać, wrócić do domu i mieć święty spokój" - oświadczył Kukiz.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od października 2022 r. Kukiz'15 nie głosuje wspólnie z PiS, pomimo wcześniejszej umowy o współpracy programowej. Kukiz podkreśla, że będzie tak do czasu uchwalenia przez PiS przewidzianej w umowie ustawy o sędziach pokoju.

W maju 2021 r. Kukiz'15 podpisało z PiS umowę współpracy programowej. Oba ugrupowania zobowiązały się do wzajemnego popierania swoich projektów ustaw oraz zapewniania stabilnej większości dla rządu.

W lutym zaplanowane jest spotkanie założycielskie partii Kukiz'15. Będzie to druga partia założona przez środowisko Pawła Kukiza. Pierwszą, o nazwie K'15, warszawski Sąd Okręgowy zarejestrował w połowie 2020 r.

Utworzenie nowej partii - jak napisała "Rzeczpospolita" - "to efekt problemów, które w czerwcu ubiegłego roku nagłośniła +Rz+" podając, że "partia K'15 nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2021 r., w związku z czym zostanie wykreślona z rejestru".