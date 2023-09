Paweł Szefernaker w Koszalinie: z pięcioma konkretami dla regionu ruszam w kampanijną trasę

Dokończenie budowy dróg ekspresowych S6 i S11, kontynuacja wsparcia dla mieszkańców terenów popegeerowskich oraz ochotniczych straży pożarnych, inwestycje w Koszalinie oraz powstanie całorocznej bazy LPR – to konkrety, z którymi wiceszef MSWiA, poseł PiS Paweł Szefernaker ruszył w kampanijną trasę.

"Dziś ruszam busem kampanijnym. Przez najbliższe trzy tygodnie wraz z drużyną PiS będziemy w każdej części naszego okręgu, od Sławna po "Choszczno, od Kołobrzegu po Wałcz" - mówił w czwartek na konferencji prasowej w Koszalinie (Zachodniopomorskie) Szefernaker, "dwójka" na liście PiS do Sejmu w okręgu 40. Zaznaczył, że jedzie do miast i miasteczek z pięcioma konkretami dla regionu.

Pierwszym jest dokończenie dróg ekspresowych S6 i S11. "To za rządów PiS droga S11 z Koszalina na południe zaczęła być budowana. To rząd PiS przeznaczył środki na budowę S11. I dopilnuję, by droga S11 była kontynuowana" - mówił Szefernaker.

Przekazał, że we wtorek, 26 września, w godzinach popołudniowych 48-kilometrowy odcinek Koszalin-Bobolice będzie udostępniony kierowcom. Jak dodał, jest już podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka Bobolice-Szczecinek, a droga S6 z Koszalina do Gdańska jest już w całości realizowana.

Drugi konkret, na który wskazał Szefernaker, to wsparcie dla mieszkańców terenów popegeerowskich. Zadeklarował, że jeśli wybory wygra PiS, to program inwestycji i kolejny związany z przekazaniem komputerów dla rodzin byłych pracowników PGR, będą kontynuowane. On sam, jak dodał, jest dumny, że w rządzie koordynuje ich realizację.

Poseł PiS zaznaczył, że wsparcie dla ochotniczej straży pożarnej to trzeci konkret na jego liście. "W ostatnich latach do naszego regionu trafiły środki na niespotykaną dotąd skalę dla OSP. Dużo sprzętu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia" - ocenił Szefernaker.

Zaznaczył, że zamierza też dopilnować realizowanych i planowanych inwestycji w Koszalinie, by miasto się rozwijało, było silne. "Koszalin dziś jest jednym wielkim placem budowy. Silny Koszalin to silne Pomorze Środkowe. Silny region będzie wtedy, gdy będzie silne miasto, rozwijające się" - mówił poseł PiS.

Przypomniał o kilku kluczowych inwestycjach realizowanych w Koszalinie z pomocą środków rządowych, w tym o budowie nowego dworca PKP, Centrum Nauki Cognitarium na Politechnice Koszalińskiej, powstającej jedynej w Polsce Wyższej Szkole Straży Granicznej. Wspomniał też o planowanym euroboisku, które powstanie na terenach Gwardii, spalarni odpadów komunalnych z dofinansowaniem NFOŚiGW, a także o zakończonej budowie Mostu Powstańców Warszawskich, inwestycji na którą z rządowych środków trafiło 24 mln zł.

Piątym konkretem, z którym Szefernaker ruszył w trasę po regionie, jest finalizacja całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Jest lokalizacja przy drodze Koszalin-Polanów, w tej chwili jest przygotowywana cała dokumentacja. Ta inwestycja to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów, którzy przyjeżdżają tutaj wypoczywać" - zaznaczył Szefernaker.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.

