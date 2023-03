Paweł Szrot dla "Rz": Prezydent oczekuje, że TK przełamie spory

Rząd powinien wyjaśnić ustawę wiatrakową Polakom – stwierdził szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w wywiadzie opublikowanym w środę w "Rzeczpospolitej".

Na pytanie, czy odesłanie nowelizacji ustawy o SN przez prezydenta było dobrą decyzją, odparł, że była to jedyna możliwa decyzja.

"Jeżeli prezydent ma poważne wątpliwości co do konstytucyjności ustawy, to musi ją zgłosić do TK. Prezydent cały czas oczekuje, że TK przełamie spory wewnętrzne i zajmie się tą sprawą. Proces się rozpoczął, ale na pewno się jeszcze nie zakończył" - powiedział.

Pytany z kolei o ustawę wiatrakową szef Gabinetu Prezydenta wskazał, że prezydent podpisał ją po wnikliwej analizie.

Prezydent - jak tłumaczył Szrot - "doszedł do wniosku, że zmiany mają charakter merytoryczny i rozwijają energetykę odnawialną". "To wpisuje się w politykę energetyczną pana prezydenta" - dodał.

Pytany, czy "ustawa nie będzie powodować pytań wśród wyborców PiS-u w czasie kampanii" odparł, że trudno mu powiedzieć, bo nie jest ekspertem od infrastruktury wiejskiej ani energetyki wiatrowej. "Rząd powinien wyjaśnić tę ustawę Polakom" - zaznaczył.