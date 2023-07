Paweł Szrot: prezydent jest dobrze przygotowany do szczytu NATO w Wilnie

Prezydent Andrzej Duda jest dobrze przygotowany do szczytu NATO w Wilnie - zapewnił w czwartek w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Będzie to kluczowa konferencja w tym sezonie politycznym - ocenił.

Szrot przypomniał, że obecnie prezydent Duda przebywa w Wilnie, gdzie spotyka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - "sprawdzonym przyjaciele i sojusznikiem". Jednym z tematów spotkania jest zbliżający się szczyt NATO, ktory odbędzie się w stolicy Litwy w przyszłym tygodniu.

Szef gabinetu prezydenta pytany był w TVP Info miedzy innymi o to, czy piątkowe rozmowy z Nausedą dotyczyć będą również "komponentu wojskowego" w kontekście obecności najemniczej grupy Wagnera na Białorusi.

"Już wczoraj to było przedmiotem rozmów dwustronnych z prezydentem Nausedą, jak i będzie to przedmiotem rozmów na szczycie NATO w przyszłym tygodniu. To jest zupełnie nowa sytuacja, nowe zagrożenia, nowe warianty działań, na które wszystkie kraje sojuszu, a przede wszystkim Polska, Litwa, również Łotwa, która graniczy z Białorusią, muszą się przygotować" - podkreślił Szrot.

"Nie mogę w tej chwili przesądzać, co zdominuje tak naprawdę szczyt NATO, ale to też będzie bardzo ważna konferencja kluczowa zupełna w tym sezonie politycznym. Pan prezydent jest do niej dobrze przygotowany" - zapewnił Szrot.

"Oczywiście nie mogę mówić o szczegółach polskiej strategii na tym szczycie, bo to jest kwestia uzgodnień, pewnej gry dyplomatycznej. Liczymy wszyscy na dobre efekty tego szczytu dla Polski i dla całego regionu, wschodniej flanki NATO, dla całego sojuszu, ale też dla Ukrainy" - dodał szef gabinetu prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek rano spotka się z przewodniczącą litewskiego Sejmu Viktorią Czmilyte-Nielsen oraz z premier Litwy Ingridą Szimonyte. W południe polska para prezydencka weźmie udział w uroczystych obchodach litewskiego święta narodowego - rocznicy koronacji króla Mendoga, pierwszego króla litewskiego, uznawanego przez Litwinów za twórcę ich państwa. Po południu Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda spotkają się z przedstawicielami społeczności polskiej w Jaszunach, gdzie zaplanowano wręczenie odznaczeń państwowych.

W piątek - ostatnim dniu wizyty - prezydent uda się do Kłajpedy. Prezydenci Duda i Nauseda będą tam obserwować ćwiczenia polskich i litewskich wojsk specjalnych.

Najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. Zostanie na nim formalnie zatwierdzona decyzja o przedłużeniu kadencji Jensa Stoltenberga jako sekretarza generalnego NATO. Kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego uznały, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie lepiej pozostawić na stanowisku doświadczonego przywódcę zamiast w toku negocjacji próbować uzgodnić następcę.