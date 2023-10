Paweł Wdówik: dla PO ludzie z niepełnosprawnościami są ludźmi niesamodzielnymi

- Niepełnosprawność nie wyklucza, za Platformy tego nie było. Kiedy my ludzie z niepełnosprawnością szliśmy się domagać oni mówili- wszystko macie - mówił dziś podczas konwencji w Katowicach minister Paweł Wdówik

- Dla PO ludzie niepełnosprawni są ludźmi niesamodzielnymi, ludźmi których muszą reprezentować opiekunowie, ludzi którzy będą do końca życia będą tylko podopiecznymi - mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Wdówki od 2010 jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, sam jest osobom z niepełnosprawnością- To dlatego jego zdaniem PIS traktuje osoby z niepełnosprawnościami zupełnie inaczej niż robiły to dotychczasowe rządy.

- W 2018 zaczęliśmy program "dostępność plus"- czy ktoś słyszał, żeby ktoś kiedykolwiek wcześniej troszczył się o prawo obywatela niepełnosprawnego do pójścia od urzędu? do pójścia do muzeum? do wyjechania na wypoczynek? Tego nie było. - wyliczał Wdówik i dodał, że sytuacje zmienił dopiero program "dostępność plus"

- Na program "dostępność plus" przeznaczyliśmy 23 miliardy. I on zmienia rzeczywistość Polski. Osoby z niepełnosprawnością mogą w tej Polsce coraz bardziej normalnie funkcjonować to jest zasługa naszego rządu. To my zadbaliśmy o ustawy, które dają osobom z niepełnosprawnościami prawo do dostępności, do informacji, które nie wykluczają. Niepełnosprawność nie wyklucza, za Platformy tego nie było. Kiedy my ludzie z niepełnosprawnością szliśmy się domagać oni mówili- wszystko macie - przypominał Wdówik. podczas konwencji w Katowicach.

Zdaniem rzecznika rządu konwencja PIS pod hasłem "bezpieczna Polska" w Katowicach to największa konwencja w historii Prawa i Sprawiedliwości.