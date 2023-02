Paweł Wdówik: PFRON uruchamia program wypożyczalni technologii wspomagającej (aktualizacja)

Rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej, np. wózka elektrycznego – poinformował w środę wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Wiceminister Wdówik na konferencji prasowej przypomniał, że pod koniec 2021 r. premier Mateusz Morawiecki zadecydował o przeznaczeniu dodatkowego miliarda złotych na działania oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnościami.

"Wczoraj miało miejsce ważne wydarzenie, a właściwie dwa wydarzenia. Pierwszym było przyjęcie przez radę nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji uchwały o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej. Programu, na który było przeznaczonych 20 proc. tych środków, bardzo oczekiwanego przez osoby z niepełnosprawnościami. Programu, którego celem jest zapewnienie dostępu do technologii wspomagających wysokiej jakości" - wyjaśnił Wdówik.

Przypomniał, że obecnie technologie te są częściowo finansowane przez NFZ. "Nie są to dofinansowania pozwalające na zakup produktów z wyższej półki, nawet jeśli dołożymy do tego dodatkowe wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji, to ciągle dla osób z niepełnosprawnością, potrzebujących na przykład wózka elektrycznego, kosztującego powyżej 20-30 tys., te dofinansowania będą stanowić zaledwie kilkanaście procent" - wyjaśnił. Zdaniem Wdówika, uruchamiana właśnie wypożyczalnia będzie odpowiedzią na te potrzeby.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformował, że wnioski będą składane elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia.

"Jeżeli osoba będzie miała trudność, będzie mogła przyjść do oddziału PFRON-u, żeby uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek będzie konsultowany z doradcą tak, żeby jak najlepiej odpowiadał potrzebom osoby z niepełnosprawnością, a następnie operator logistyczny będzie ten sprzęt z magazynu przygotowywał, dostarczał do osoby z niepełnosprawnością i też później, w trakcie, sprawował ewentualny serwis, konfigurację, będzie też przeprowadzał instruktaż w zakresie użytkowania" - mówił.

Zaznaczył, że pakiet sprzętu, który został kupiony przez RARS, jest pakietem startowym. "To jest pakiet, który przygotowaliśmy w oparciu o analizę potrzeb a także o liczby sprzętu zamawiane czy finansowane z NFZ i przez PFRON" - wskazał.

Wdówik przyznał, że będą pojawiać się nowe potrzeby i nowe technologie. "Dlatego też te środki i ten zestaw urządzeń, który jest w tej chwili, nie jest wystarczający i będzie regularnie uzupełniany" - zastrzegł.

Na zakup technologii wspomagających, które mają stać się pierwszym, podstawowym wyposażeniem wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczono 200 mln zł.

Wypożyczalnia ma być sprzęt wspomagający osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość konsultacji z ekspertem, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w ramach 1 mld zł uruchomione zostały także inne programy. Wskazał, że jedną z kluczowych kwestii jest kwestia mieszkalnictwa, zwłaszcza dla osób z największymi niepełnosprawnościami, wymagającymi wsparcia nawet 24-godzinnego.

Zastępca prezesa zarządu ds. programowych PERON, Dorota Habich podkreśliła, że programy mieszkaniowe są jednym z istotnych elementów pakietu finansowanego.

"300 mln zł zostało przeznaczone na dodatkowe programy mieszkaniowe, a są to programy: Dostępne Mieszkanie i Mieszkanie dla Absolwenta" - powiedziała Dorota Habich.

"Tymi programami chcemy rozwiązać problem (...) braku możliwości zapewnienia dostępnego dla każdej osoby mieszkania, dostępnego w zakresie indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności, przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową" - dodała.

Habich przekazała, że o wsparcie z programu Mieszkanie dla Absolwenta ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studiów wyższych na dofinansowanie wynajmu mieszkania w miejscu, w którym chcą podjąć aktywność zawodową. Dofinansowanie obejmuje 36 miesięcy. Wnioski można składać do końca tego roku.

Z kolei program Dostępne Mieszkanie zakłada dopłatę do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Wnioski można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. Do programu może przystąpić osoba, która nie ukończyła 65 lat.

"Kwota zależy od miejsca położenia mieszkania. Np. w Łodzi kwoty w pierwszym kwartale tego roku będą wynosić niecałe 1500 zł, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których mieszkania muszą spełniać specjalne warunki, będzie to prawie 2000 zł. W Warszawie będzie to odpowiednio 2300 zł i ponad 3000 zł" - poinformowała.

Zastępca prezesa zarządu ds. finansowych PFRON Tomasz Maruszewski podał, że na programy Dostępne Mieszkanie i Mieszkanie dla Absolwenta przeznaczono po 150 mln zł.

Przypomniał, że w ramach PFRON można też ubiegać się o pomoc w ramach likwidacji barier transportowych. Dofinansowanie może być przeznaczona w części na koszty zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.