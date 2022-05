Pawlak: będą interwencyjne punkty RPD udzielające wsparcia osobom z Ukrainy

W najbliższych dniach w trzech miastach ruszą punkty interwencyjne Rzecznika Praw Dziecka i Dziecięcego Telefonu Zaufania, gdzie wsparcie będą mogły otrzymać osoby z Ukrainy - zapowiedział rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Podał, że pierwszy punkt interwencyjny ruszy w Łodzi.

W niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia RPD pytany był m.in. o pomoc jego urzędu udzielaną w Polsce obywatelom Ukrainy.

"W najbliższych dniach co najmniej w trzech miastach - w takich dużych miejscach, w których są Ukraińcy - zaczynamy od Łodzi, będzie punkt interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka i Dziecięcego Telefonu Zaufania, żeby móc bezpośrednio porozmawiać przez mamę, przez dziecko ukraińskie, z naszymi specjalistami" - zapowiedział Pawlak.

Jak mówił, w punktach będą pracownicy z różnych środowisk. "W Łodzi zaczynamy od naszego pedagoga i Ukrainek, które są pedagogami, które jednocześnie są uchodźcami, które stamtąd uciekały" - poinformował. Podał, że kolejne dwa punkty interwencyjne będą utworzone we Wrocławiu lub okolicach oraz na Lubelszczyźnie.

Wskazał, że z jednej strony w punktach będzie udzielane wsparcie "na cito, teraz w tym momencie, gdy jest potrzebna pomoc różnego rodzaju: czy to psychologiczna, czy pokierowanie do jakiegoś rodzaju instytucji, wsparcie w szkole, w urzędzie w zakresie rejestracji, czy spraw socjalnych, pokierowanie, gdy trzeba iść do pracy, albo porozmawiać ze specjalistą". Z drugiej strony - jak mówił - chodzi o to "by być na miejscu, i korzystać ewentualnie z moich kompetencji od razu w tych urzędach, instytucjach, tam wspierać choćby w interpretowaniu prawa".

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał też, że na początku rozszerzył działalność zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania. Oprócz specjalnych dyżurów telefonicznych w języku ukraińskim i rosyjskim ruszył internetowy czat z pomocą psychologiczną w tych językach.

Dokładne dni i godziny dyżurów zarówno psychologów, jak i prawnika można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka. Wsparcie mogą uzyskać dzieci, młodzież, ale również rodzice potrzebujący pomocy.

Specjaliści są dostępni pod adresem https://czat.brpd.gov.pl/. Aby uzyskać pomoc w języku ukraińskim czy rosyjskim należy wybrać odpowiednią ikonkę prowadzącą do czatu w danej wersji językowej. W tych samych godzinach można też uzyskać pomoc przez telefon, dzwoniąc na darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800-12-12-12.

Jak podała w niedzielę Straż Graniczna, od 24 lutego, czyli od ataku Rosji na Ukrainę, funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,383 mln osób.