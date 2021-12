Pawlak: chciałbym zbudować więcej kręgów wsparcia dla PSL

Waldemar Pawlak, nowy przewodniczący Rady Naczelnej PSL zapowiedział, że chciałby zbudować więcej kręgów wsparcia dla Stronnictwa, kręgów sympatyków partii, którzy będą przekazywali jej swoje propozycje i - jak mówił - robili to na tyle mocno, by parlamentarzyści PSL musieli "trochę słuchać przysłowiowego terenu".

Pawlak, który w ostatnią sobotę został wybrany na szefa Rady Naczelnej PSL, mówił w czwartek w TVN24 o swoich propozycjach działania.

"Chciałbym popracować nad tym, żeby pobudować więcej takich kręgów wsparcia: sojuszników, sympatyków PSL-u, którzy będą przekazywali swoje propozycje, ale przekazywali je na tyle mocno, że koleżanki i koledzy, którzy są w Sejmie, w Senacie, będą musieli trochę słuchać tego świata zewnętrznego, tego przysłowiowego terenu" - powiedział.

Pytany, czy do inspirował go powrót Donalda Tusk do polskiej polityki, b. premier odpowiedział, że on ma "inną formułę powrotu". "Bo wracam do Rady Naczelnej, do środowiska, które reprezentuje ludzi bardziej osadzonych w tych działaniach w gospodarce, w terenie" - stwierdził Pawlak. "Donald Tusk wrócił na tę pierwszą linię i widzę, że tam wcale tak łatwo nie ma" - dodał.

Ocenił, że funkcjonująca w PSL jeszcze od okresu międzywojennego formuła, "gdzie jest i przewodniczący Rady i prezes, którzy łączą różne nurty, bo tak było też u zarania tej idei, żeby były dwie osoby, które się wzajemnie uzupełniają, to jest formuła, która daje też bardzo dobrą przestrzeń do połączenia predyspozycji różnych pokoleń - i młodego i tego starszego".

W minioną sobotę, gdy Pawlak został wybrany na szefa Rady Naczelnej PSL, prezesem partii został ponownie Waldemar Kosiniak-Kamysz.