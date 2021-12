Pawlak: RN PSL to obszar aktywności strategicznej; stroną wykonawczą zajmuje się prezes i Kosiniak-Kamysz dobrze to robi

Rada Naczelna PSL jest dobrym obszarem do aktywności bardziej strategicznej, a stroną wykonawczą zajmuje się zwykle prezes partii; uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz robi to bardzo dobrze - podkreślił w rozmowie z PAP przewodniczący Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak.

Na początku grudnia kongres PSL wybrał władze partii. Prezesem został ponownie dotychczasowy szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, a przewodniczącym Rady Naczelnej były prezes Stronnictwa Waldemar Pawlak.

Pawlak podkreślił w rozmowie z PAP, że w połowie stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej PSL, na którym zostaną wybrane władze naczelne, to znaczy Naczelny Komitet Wykonawczy i Prezydium Rady Naczelnej.

"Chciałbym też, żebyśmy już rozpoczęli taką pracę merytoryczną i zajęli się projektami, które skupiałyby się na ważnych zagadnieniach dla kraju, dla środowisk, które reprezentujemy, na przykład dla przedsiębiorców, rolników, samorządowców" - powiedział były prezes PSL.

Co do formy - dodał - "to jeszcze nad tym dyskutujemy, więc w połowie stycznia będzie to już skonkretyzowane". "Ale są już takie ciekawe inicjatywy, żeby włączyć tu zarówno członków Rady Naczelnej, którzy reprezentują różne regiony kraju, ale także posłów, którzy się merytorycznie zajmują tymi problemami, oraz osoby, które są ekspertami, mają osiągnięcia w tych dziedzinach, a są poza Radą Naczelną" - powiedział Pawlak.

Poinformował, że korzystając w pewnym sensie z doświadczeń pocovidowych myśli o tym, by wykorzystać w swych działaniach komunikację internetową, czyli możliwość spotkań online. "Chcielibyśmy uruchomić zespoły, które byłyby skoncentrowane na poszczególnych obszarach. Taką bardzo ciekawą inspiracją jest tutaj działalność zarządu wojewódzkiego w Poznaniu, który praktycznie co tydzień organizuje w piątki spotkanie na jednej z platform komunikacyjnych, które dotyczą konkretnej tematyki. Zapraszają tam gościa, który robi wprowadzenie, a potem się odbywa dyskusja" - podkreślił szef Rady Naczelnej PSL.

Na pytanie, jak układa się jego współpraca z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i czy przedstawił mu już swoją wizję kierowania Radą, Pawlak odparł, że rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem o tej inicjatywie. "I zostało to bardzo dobrze odebrane" - dodał.

Pytany, czy ma aspiracje zostać ponownie prezesem partii, Pawlak odparł, że nie zajmuje się spekulacjami. "Byłem prezesem dwa razy i trzeba też w miarę +postępu PESELA+ dobierać sobie odpowiednio stanowisko. Myślę, że Rada Naczelna jest dobrym obszarem do takiej aktywności bardziej strategicznej. A tą stroną wykonawczą zajmuje się zwykle prezes partii. I uważam, że Kosiniak-Kamysz się bardzo dobrze tym zajmuje" - powiedział Pawlak.

Waldemar Pawlak, który ma 62 lata, jest jednym z najbardziej rozpoznawanych polityków Stronnictwa. Przez kilka ostatnich lat nie pełnił w partii żadnej poważniejszej funkcji, dlatego objęcie kierownictwa nad Radą Naczelną poniekąd jest jego powrotem do dużej polityki.

Pawlak dwukrotnie był Prezesem Rady Ministrów (1992, 1993-1995). Dwukrotnie był też prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego (1991-1997 i 2005-2012). W latach 2007-2012 pełnił funkcję wicepremiera i ministra gospodarki w rządach Donalda Tuska. Dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta RP. Był posłem na Sejm nieprzerwanie w latach 1989-2015. Od 1992 roku Pawlak jest też prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Polityk stał się przed laty bohaterem piosenki zespołu Kult pt. "Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli lewy czerwcowy"; utwór nawiązuje do upadku rządu Jana Olszewskiego, zaś tytułowym Waldkiem jest Pawlak, który został 5 czerwcu 1992 r. desygnowany na premiera.

Rada Naczelna jest najwyższą władzą PSL pomiędzy kongresami. Do jej kompetencji należy m.in. zastępowanie kongresu PSL w sprawach przekazanych jej przez kongres, a także odwołanie i wybór prezesa PSL oraz przewodniczącego Rady Naczelnej w okresie między kongresami.