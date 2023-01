PCK dofinansuje wynajem mieszkania stu ukraińskim rodzinom z centrum w Nadarzynie

Polski Czerwony Krzyż dofinansuje wynajem mieszkania stu ukraińskim rodzinom z centrum w Nadarzynie. Wsparcie wyniesie od 425 do 700 euro miesięcznie przez pół roku. Państwo nie może dopłacać do wynajmu, dlatego współpracujemy z organizacjami, które mają na to środki - wyjaśnia wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Uchodźcy dostaną wsparcie na wynajem mieszkania w ramach programu "Shelter" (ang. schronienie). Jak powiedział PAP Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, realizacja programu jest efektem rozmów MSWiA z przedstawicielami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

"Państwo nie może dopłacać uchodźcom do wynajmu mieszkania. Dlatego współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności międzynarodowymi, które mają na to środki. To ważne wsparcie w kontekście aktywizacji uchodźców" - podkreślił wiceminister.

Program "Shelter" realizuje Polski Czerwony Krzyż. "W ramach tego programu PCK przekaże środki na wynajem mieszkania stu ukraińskim rodzinom z centrum w Nadarzynie. To miejsce zbiorowego zakwaterowania o najniższym standardzie" - wyjaśnił Szefernaker.

W centrum tymczasowego zakwaterowania uchodźców PTAK Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie przebywa teraz około 990 osób. Koordynatorka punktu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Typiak powiedziała PAP, że w ośrodku pozostają najubożsi uchodźcy, także osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK Michał Mikołajczyk poinformował PAP, że obecnie w ośrodku trwa rejestracja do udziału w programie. Wsparcie uzyskają ci, którzy go najbardziej wymagają. Będzie to ponad sto rodzin, w sumie kilkaset osób.

Mikołajczyk przekazał, że dofinansowanie będzie wypłacane przez pół roku, a jego wysokość będzie uzależniona od wielkości mieszkania. W przypadku wynajmu mieszkania 1-pokojowego wyniesie ono 425 euro miesięcznie, w przypadku 2-pokojowego - 500 euro miesięcznie, a w przypadku 3-pokojowego - 700 euro miesięcznie.

"To jest kompleksowo przygotowany program. Zajmujemy się także wynajdywaniem mieszkań w najbliższej okolicy, rozsądnych cenowo i bezpiecznych" - wyjaśnił Mikołajczyk. Jak dodał, ważne jest też to, aby uchodźcy mieli możliwość dalszego wynajmowania takiego mieszkania, również po półrocznym okresie pomocy.

Program dla rodzin z centrum w Nadarzynie ma wystartować jak najszybciej, po rejestracji i weryfikacji. Z PCK współpracuje Fundacja Odbudowy Odporności, która m.in. przygotowuje uchodźców pod względem psychologicznym do opuszczenia ośrodka i usamodzielnienia się. Ponadto, gdy program się rozpocznie, to specjalni asystenci będą sprawdzać, jak uchodźcy sobie radzą.

"Staramy się działać na podstawie doświadczeń międzynarodowych i polskich, a także reakcji ze strony potrzebujących" - zaznaczył Mikołajczyk. Jak dodał, PCK ma pozytywne doświadczenia po pilotażu, który prowadził oddział łódzki. Ze wsparcia w wynajmie mieszkania skorzystało w jego ramach 29 ukraińskich rodzin.

MSWiA w podobnym zakresie współpracuje z UNHCR. "Organizacja opracowuje program, w ramach którego będzie dopłacała do czynszu osobom mającym największy problem z usamodzielnieniem się w Polsce" - powiedział PAP wiceminister Szefernaker.