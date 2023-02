PCK zbiera środki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Polski Czerwony Krzyż apeluje o wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Pomoc humanitarna potrzebna będzie nie tylko w najbliższych dniach, kiedy najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, ale także przez kolejne miesiące, gdy ocaleni będą wracać do normalnego życia – podkreśla PCK.

"Na terenach dotkniętych przez katastrofę działają lokalne stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca, które dostarczają poszkodowanym pomoc humanitarną zarówno w Turcji, jak i w Syrii. PCK od pierwszych chwil włączył się do akcji ogłaszając zbiórkę finansową i zgłaszając gotowość wsparcia poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi swoimi zasobami magazynowymi. Dotychczas przekazaliśmy ponad 20 ton pomocy humanitarnej, która w najbliższych dniach wyruszy do Turcji" - poinformował PCK we wtorkowym komunikacie.

Organizacja zwraca uwagę, że wsparcie i pomoc humanitarna potrzebne będą nie tylko dziś i w najbliższych dniach, kiedy najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, ale także przez kolejne tygodnie i miesiące, gdy ocaleni będą wracać do normalnego życia i odbudowywać swoje utracone domy.

W piątek Polski Czerwony Krzyż przekazał ponad 20 ton pomocy humanitarnej do dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przygotowuje transport z najbardziej potrzebnymi materiałami dla poszkodowanych w wyniku trzęsieniu ziemi. PCK przekazał: śpiwory, koce, łóżka polowe i racje żywnościowe w formie posiłków gotowych do spożycia o łącznej wartości ponad 670 tys. zł.

PCK zwraca uwagę, że Turecki Czerwony Półksiężyc (TCP) w dotkniętych katastrofą prowincjach prowadzi nieustanne działania humanitarne. Pracownicy i wolontariusze TCP zorganizowali tymczasowe punkty pomocy dla osób rannych i ewakuowanych. Poszkodowanym zapewniono schronienie i pomoc doraźną. Obecnie na terenie południowej i południowo-wschodniej Turcji działają 3 mobilne kuchnie i 71 samochodów z dystrybucją żywności dla osób, które ucierpiały z powodu katastrofy.

W Syrii pomoc udzielana jest głównie w najciężej dotkniętych przez katastrofę obszarach - w Hamie, Aleppo, Lattakii i w Tartousie. Syryjski Czerwony Półksiężyc wspiera służby ratunkowe w poszukiwaniu osób na gruzowiskach, udziela pierwszej pomocy rannym i pomaga w transporcie do szpitali.

Ratownicy Libańskiego Czerwonego Krzyża pomogli w uratowaniu matki i jej syna w piątej dobie po katastrofie. W obozach dla uchodźców palestyńskich w Syrii (Aleppo i Latakii) Palestyński Czerwony Półksiężyc współpracuje z Syryjskim Czerwonym Półksiężycem, zapewniając pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne ofiarom trzęsienia ziemi.

6 lutego kilka regionów w Turcji i Syrii nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów.

"Washington Post" poinformował, że liczba ofiar w Turcji i Syrii przekroczyła 36 tysięcy. W niedzielę źródła tureckie podały, że w krajowych szpitalach przebywa 80 tys. rannych, a ponad milion mieszkańców trafiło do tymczasowych miasteczek namiotowych i schronisk dla bezdomnych.