PCPM wysyła domy modułowe do dotkniętej trzęsieniem ziemi Syrii

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła domy modułowe do dotkniętej trzęsieniem ziemi Syrii. Przygotowywany jest pierwszy transport, który zawiezie kilkadziesiąt domów dla potrzebujących schronienia - poinformował PAP Jan Wysocki z Fundacji PCPM.

PCPM domy modułowe dla Syrii zawiezie tirem. Pomoc zostanie przetransportowana do miejscowości Reyhanli przy granicy Turcji z Syrią, skąd obierze ją lokalna syryjska fundacja, z którą współpracuje PCPM. W Turcji jest też zespół PCPM, który rozeznaje się w potrzebach na miejscu.

Przedstawiciel Fundacji PCPM wyjaśnił PAP, że w pierwszym transporcie pojedzie kilkadziesiąt domów. Każdy waży ok. 200 kg. "Idea jest taka, że można go łatwo przewieźć i szybko zbudować" - zaznaczył Jan Wysocki.

Schronienie w takim domu możne znaleźć kilka osób, np. rodzina. Może on też służyć jako zaplecze techniczne, czy magazyn. PCPM taką pomoc dostarczała również w przeszłości, m.in. dla uchodźców w Syrii w 2020 roku.

Wysocki tłumaczył, że część domów modułowych, które trafią teraz do potrzebujących w Syrii, pochodzi z zasobów PCPM, a część udało się dokupić dzięki darczyńcom. To, ile finalnie domów przekaże do Syrii, zależy od wpłat. Zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi prowadzoną przez PCPM można znaleźć pod adresem https://pcpm.org.pl/pomoc.

W poniedziałek Turcję i Syrię nawiedziły trzęsienia ziemi, powodując ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu wzrosła do 20 tys. osób.