Pęk: marszałek Tomasz Grodzki odpowiada za upadek autorytetu Senatu

Autorytet Senatu upada. Odpowiedzialność za to ponosi marszałek Tomasz Grodzki - powiedział we wtorek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) podczas debaty nad wnioskiem o odwołanie marszałka. Według Pęka, Grodzki nie ma kwalifikacji moralnych i politycznych do przewodzenia Senatowi.

W Senacie trwa we wtorek debata nad wnioskiem PiS o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka Izby; wniosek zaprezentował senator PiS Stanisław Karczewski. Senatorowie PiS złożyli taki wniosek w reakcji na słowa Grodzkiego z wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym marszałek m.in. przepraszał za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu.

Podczas dyskusji w Senacie głos zabrał Marek Pęk, który został zarekomendowany przez PiS do pełnienia funkcji nowego marszałka. Jak mówił, wniosek o odwołanie Grodzkiego to "najwyższa powinność moralna, w obliczu wypowiedzi marszałka Senatu jakiej jeszcze w historii nie było". Jego zdaniem jest to "wypowiedź skandaliczna i sprzeczna z polską racja stanu". "Trzecia osoba w państwie sprawiając wrażenie, że wypowiada się w imieniu polskiego narodu, fałszywie oskarża i lży polski rząd, tym samym polski naród, o finansowanie zbrodniczego reżimu Putina. To jest wypowiedź haniebna i nie mogliśmy na nią nie zareagować" - mówił Pęk.

Według Pęka obecna większość senacka, uczyniła z Senatu w tej kadencji narzędzie do walki z demokratycznym polskim rządem. "Narzędzie zakwestionowania demokratycznych wyborów. Narzędzie, które miało doprowadzić do najpoważniejszego kryzysu konstytucyjnego w polskiej historii poprzez uniemożliwienie doprowadzania do wyborów prezydenta w czasie pandemii. Robicie to z rozmysłem, premedytacją, powołując się na szczytne ideały demokratyczne, a w rzeczywistości łamiecie podstawową zasadę demokracji, która wyraża się w wyborach" - powiedział senator PiS.

Jak mówił, gdyby senatorowie PiS nie złożyli wniosku o odwołanie Grodzkiego oznaczałoby to, że wszystko wolno w Polsce, a najwyżsi funkcjonariusze państwa są kompletnie bezkarni w obrażaniu narodu i rządu. "Polski rząd jest ostatnim, który można oskarżyć o jakąkolwiek współodpowiedzialność za to, co dzieje się w Rosji i na Ukrainie. To polski rząd od wielu lat przestrzega Europę i świat do czego może doprowadzić naiwna, błędna, cyniczna i koniunkturalna polityka Europy wobec Rosji" - podkreślił Pęk.

Senator odniósł się też do sprawy wniosku o uchylenie immunitetu Grodzkiemu. "Jest ona dowodem na to, że marszałek Grodzki nie ma nie tylko kwalifikacji politycznych do sprawowania tak wysokiego urzędu, ale przede wszystkim nie ma kwalifikacji moralnych. Gdyby miał odrobinę odwagi i honoru to zrzekły się dzisiaj immunitetu" - powiedział.

Zdaniem Pęka obecna kadencja Senatu zapisze się w historii szczególnie haniebnie. "To w tej kadencji podnoszą się głosy mówiące o likwidacji Senatu. Autorytet Senatu cierpi, autorytet Senatu upada. Za to odpowiedzialność ponosi marszałek Grodzki i dlatego wnioskujemy o jego dymisję" - argumentował Pęk.

Odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujący kandydata na nowego marszałka; Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.