Pęk: około godz. 12.30 senatorowie zajmą się wnioskiem o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego

We wtorek około godz. 12.30 senatorowie zajmą się wnioskiem o odwołanie marszałka Izby Tomasza Grodzkiego; po dyskusji nad wnioskiem odbędzie się głosowanie - powiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu senatorowie PiS złożyli pod koniec marca w reakcji na słowa z jego wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Grodzki przepraszał za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu.

Odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujący kandydata na nowego marszałka; Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Kandydatem PiS na nowego marszałka jest wicemarszałek Izby Marek Pęk.

Jeszcze przed rozpoczęciem wtorkowych obrad Senatu wicemarszałek Pęk poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że tego dnia ok. godz. 12.30 senatorowie zajmą się wnioskiem o odwołanie marszałka Grodzkiego. Wcześniej, o godz. 12, zaplanowana jest przerwa w obradach w związku z wystawą w Senacie. "Po zakończeniu tej wystawy, tak około godz. 12.30, tak jest zapowiedziane, odbędzie się ten punkt (dotyczący odwołania Grodzkiego - PAP). I bezpośrednio po zakończeniu tego punktu głosowanie" - powiedział Pęk. Jak przekazał, wniosek przedstawi senator PiS Stanisław Karczewski, następnie odbędzie się dyskusja na ten temat, a bezpośrednio po niej - głosowanie.

Według Pęka, rozpatrywanie wniosku złożonego, jak mówił, "w związku ze skandalicznym orędziem pana marszałka", będzie też okazją do tego, "by omówić całokształt działalności pana marszałka Grodzkiego, kwestię jego immunitetu przetrzymywaną od ponad roku, kwestię jego działań w obszarze polityki zagranicznej"

Pęk - który jest kandydatem PiS na funkcję marszałka - pytany też był, dlaczego lepiej pełniłby tę funkcję, odparł, że "to nie jest kwestia personalna". "Ja bym zwrócił uwagę, na taki podstawowy aspekt o takim charakterze politycznym i systemowym. To znaczy, ja bym był marszałkiem, za którym stałaby większość popierająca rząd i Senat wreszcie by stał się z powrotem Senatem" - stwierdził.

Według Pęka obecnie Izba jest "instrumentem walki z rządem, propagandy partyjnej, takiej działalności, która tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z kompetencjami Senatu". "Senat sobie w tej kadencji uzurpuje niezliczone kompetencje, chociażby w zakresie polityki zagranicznej, kontroli rządu, itd.(...) Ja bym z rządem współpracował w takich trudnych czasach, jak czas pandemii, jak czas wojny" - dodał.

Podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia senatorowie zajmą się również m.in. tzw. ustawą sankcyjną, zakładającą m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę; senatorowie rozpatrzą też ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy mającą m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL.

Pęk, pytany o te ustawy dotyczące Ukrainy, powiedział, że będą one procedowane we wtorek, by jeszcze tego dnia zostały przekazane do Sejmu. "Takie jest oczekiwanie, że - jeśli dziś będą poprawki, to Sejm będzie się jutro zbierał i chce je przegłosować" - powiedział. Podkreślił też, że dobrze byłoby, gdyby ustawa sankcyjna została przyjęta bez poprawek. "Tu priorytetowy jest naprawdę czas, tym bardziej, że opozycja ciągle nam tu zarzuca, że jesteśmy w niedoczasie, że nie działamy dość stanowczo, dość, szybko, stąd moja prośba" - dodał.

Pytany o senackie głosowania, odparł, że we wtorek można spodziewać się "cząstkowych". "Jest taki plan, byśmy dziś wyczerpali większość porządku obrad i ewentualnie jutro rano jakieś dokańczanie i głosowania" - powiedział.