Pęk: optymalną sytuacją byłaby zmiana układu sił w Senacie

Senat powinien współdziałać z Sejmem i z rządem - twierdzi wicemarszałek tej izby Marek Pęk (PiS). Jak mówił w czwartek, choć "optymalną sytuacją" byłaby zmiana układu sił w Senacie, to PiS robi wszystko, żeby marszałek Tomasz Grodzki (KO) "przestał być marszałkiem".

Pęk powiedział w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, że "Senat stał się narzędziem bezpardonowej stałej walki z rządem". "A nie od tego jest Senat" - uważa Pęk. Według niego "Senat powinien jednak współdziałać z Sejmem i z rządem". "Oczywiście, zachowując swoją autonomiczność, chociażby we wprowadzaniu poprawek" - dodał Pęk.

Jak zaznaczył, wymiana marszałka Senatu byłaby dla PiS-u sukcesem. "Ale optymalną sytuacją dla nas byłaby zmiana układu sił, za która poszłaby zmiana marszałka. Do tego jest daleko, ale robimy wszystko, żeby marszałek przestał być marszałkiem" - mówił.

W czwartek zbierze się senacki klub PiS, by dokończyć zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego. Wniosek ten związany jest z wypowiedzią Grodzkiego skierowaną do Rady Najwyższej Ukrainy. W ocenie PiS była ona "skandaliczna".

Marszałek Grodzki zamieścił w piątek na Twitterze nagranie skierowane do ukraińskiego jednoizbowego parlamentu. Przeprosił w nim, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i że "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - mówił marszałek Grodzki

Wniosek o odwołanie marszałka Senatu ma zostać złożony po posiedzeniu senackiego klubu PiS, a kandydatem PiS na marszałka będzie Pęk.

"Marszałek Grodzki z wielu powodów staje się coraz większym obciążeniem dla PO" - mówił Pęk w radiowej Trójce. Pytany, jak klub PiS będzie uzasadniał wniosek o odwołanie Grodzkiego odparł: "Będzie podsumowanie całokształtu działalności (marszałka - PAP). Najprawdopodobniej to uzasadnienie będzie przedstawiał marszałek Stanisław Karczewski. O ile w ogóle marszałek Grodzki dopuści do procedowani tego punktu, bo to wcale nie jest pewne" - dodał senator PiS.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że temat odwołania marszałka Grodzkiego trafi pod obrady najbliższego posiedzenia Senatu, które zaplanowano na 12 i 13 kwietnia.