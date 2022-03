Pęk (PiS): wypowiedź Grodzkiego była skandaliczna, wpisuje się w propagandę Putina

Wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do Ukraińców była skandaliczna, wpisuje się idealnie w propagandę Władimira Putina, który ostatnio jest skoncentrowany na tym, żeby skłócić naród polski i ukraiński - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

Pęk zarzucał Grodzkiemu, że w nagraniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy, niezgodnie z prawdą powiedział, iż kwestia wstrzymania ruchu TIR-ów na granicy polsko-białoruskiej należy do kompetencji państwa polskiego. "Nie należy, jest to kompetencja UE i robimy wszystko w Brukseli, żeby tak się stało, nie jesteśmy tym państwem, które blokuje (wstrzymanie tranzytu)" - powiedział Pęk.

"Po drugie (Grodzki) powiedział, że państwo polskie, rząd, kupuje rosyjski węgiel, to nieprawda (...). Bodaj 97 proc. węgla, który jest spalany w Polsce to jest węgiel polski" - powiedział Pęk. "To jest wypowiedź marszałka Grodzkiego, która wpisuje się idealnie w propagandę Putina, który ostatnio szczególnie jest skoncentrowany na tym, żeby skłócić naród polski i naród ukraiński. Więc wszyscy chyba wiemy, że to była wypowiedź skandaliczna i niedopuszczalna" - powiedział Pęk.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) przyznał, że niektóre z państw europejskich blokują rozszerzenie sankcji przeciwko Rosji, w tym na dostawy gazu i ropy z tego kraju. "Ta sytuacja powinna ulec zmianie i wydaje mi się, że o tym mówił też prezydent Stanów Zjednoczonych (Joe Biden) będąc w Polsce" - powiedział Terlecki.

Dodał, że Polska od lat przygotowywała się, żeby znaleźć inne źródła energii, niż rosyjskie i jest - jak mówił - w znacznie lepszej sytuacji niż inne państwa europejskie. Terlecki stwierdził też, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby "zakręcić kurek" z gazem z Rosji.

W piątkowym nagraniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy marszałek Senatu podkreślił, że sankcje nakładane na Rosję muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. "Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział Grodzki w nagraniu zamieszczonym m.in. na Twitterze.