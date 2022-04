Pęk: złożenie wniosku o odwołanie marszałka Grodzkiego było moralnym obowiązkiem senatorów PiS

Nie udało się odwołać marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, ale złożenie wniosku o jego odwołanie było moralnym obowiązkiem senatorów PiS - podkreślił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Cytując mojego ulubionego sportowca: Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mógłbym zaakceptować, że nie próbowałem - dodał.

Senat zdecydował we wtorek, że Tomasz Grodzki pozostaje na stanowisku marszałka Senatu. Za wnioskiem PiS o jego odwołanie z tej funkcji opowiedziało się 45 senatorów, przeciwko było 52, od głosu wstrzymał się jeden. We wniosku PiS kandydatem na nowego marszałka był wicemarszałek Izby Marek Pęk.

"Nie udało się odwołać marszałka Tomasza Grodzkiego. Taki jest obecnie układ sił w Senacie. Złożenie wniosku było obowiązkiem moralnym senatorów PiS. Cytując mojego ulubionego sportowca: Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mógłbym zaakceptować, że nie próbowałem!" - napisał Pęk na Twitterze po głosowaniu.

Wicemarszałek Senatu pytany był przez dziennikarzy, dlaczego senator PiS Margareta Budner nie wzięła udziału w tym głosowaniu. "Nie wiem dlaczego pani senator Budner nie głosowała, jak się dowiem, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać" - odpowiedział. Dopytywany, czy będą wyciągnięte wobec tej senator konsekwencje Pęk odparł: "teraz nie mówmy o konsekwencjach, trzeba o tym porozmawiać na poziomie kierownictwa klubu".

Proszony o odniesienie się do tego, co podkreślali podczas debaty nad tym wnioskiem senatorowie KO, że kilka dni po wystąpieniu marszałka Senatu rząd wykonał to wszystko o czym Grodzki mówił w swoim wystąpieniu.

"Przecież w wystąpieniu pana marszałka Grodzkiego nie było słowa prawdy. Wszystko to, co mówił chociażby o imporcie węgla przez polski rząd było nieprawdą. Sankcje od początku polski rząd forsuje dalej idące niż chociażby inne państwa członkowskie, niż instytucje europejskie" - powiedział Pęk.

Według niego, Grodzki "nie ma zielonego pojęcia o tym, jaka jest strategia, jaki jest kalendarz konkretnych działań rządu". "Więc nawet nie wiedział o tym, co konkretnie w najbliższych dniach planuje polski rząd" - zaznaczył senator PiS.

W jego ocenie, "istotą całej tej sytuacji, tego wniosku, tego głosowania jest wypowiedź marszałka Grodzkiego, która wpisała się idealnie w narrację propagandy rosyjskiej". "Nie miała nic wspólnego z troską o Polskę i z polską racją stanu" - dodał.