Pełczyńska-Nałęcz: jedynką Trzeciej Drogi w Warszawie będzie Michał Kobosko

Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, będzie jedynką na warszawskie liście Trzeciej Drogi, a Szymon Hołownia w Białystoku – poinformowała w RMF FM szefowa sztabu Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przyznała, że sama nie wystartuje w wyborach.

Szefowa sztabu Polski 2050 była pytana w RMF FM o gotowość Trzeciej Drogi do oficjalnie rozpoczętej we wtorek kampanii wyborczej. "(Jesteśmy - PAP) zwarci i gotowi już od wielu tygodni, a teraz jeszcze bardziej (...). Celem jest, żeby odsunąć PiS od władzy, a potem zbudować rząd, który nie będzie powrotem do przeszłości, tylko który nas wyprowadzi do przyszłości" - odparła.

Zapowiedziała, że w środę, najpóźniej w czwartek Trzecia Droga zarejestruje komitet wyborczy. Przyznała, że miedzy Polską 2050 i PSL doszło do porozumienia w zakresie "wszystkiego, co jest niezbędne do dobrej współpracy w kampanii".

Poinformowała też, że nr. 1 na liście Trzeciej Drogi w Warszawie będzie wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko, a Szymon Hołownia w Białymstoku. "To jest superważne, żeby ludzie starowali stamtąd, skąd są, z miejsca, z którym czują się związani, gdzie ukształtowało się ich życie i wartości" - dodała.

Poinformowała też, że sama nie będzie kandydować w zbliżających się wyborach. "Uważam, że jest dobrze, jeżeli szefowa sztabu zaangażowana jest w proces sztabowy, a nie we własną kampanię" - powiedziała.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

