Pełne listy wyborcze Trzeciej Drogi poznamy za kilka dni

To kwestia kilki dni - podkreślił w piątek poseł Marek Sawicki (PSL) pytany w Polskim Radiu 24, kiedy zostaną ogłoszone listy wyborcze Trzeciej Drogi do Sejmu. Mamy swój zarząd planowany na 21 sierpnia, więc już wtedy listy powinny być pełne - dodał.

Zapytany o kandydaturę obecnej posłanki KO Joanny Fabisiak do Sejmu z listy Trzeciej Drogi powiedział, że "słyszał takie pogłoski". "Jeśli jest taka rozmowa wśród współczesnych liderów PSL to kandydowałaby ona z list PSL w ramach koalicji Trzecia Droga" - wskazał Sawicki.

Odniósł się także do startu z listy Koalicji Obywatelskiej lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. "Podczas pierwszej rozmowy, kiedy Kołodziejczak przyszedł do nas negocjować ewentualne warunki udziału w koalicji Trzecia Droga - wtedy pytał, czy jest możliwość powrotu do jednej listy (z KO - PAP). Jasno mu wtedy odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. To mi dało sporo do myślenia w kolejnych trzech spotkaniach, że niewykluczone jest, ze Kołodziejczak jest już umówiony z Donaldem Tuskiem i przyszedł tylko jeszcze sprawdzać czy mógłby dostać lepsze warunki" - podkreślił Sawicki.