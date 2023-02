Pełnomocnik ds. Polonii dla "ND": żadna polska rodzina na Białorusi nie zostanie sama

Żadna polska rodzina na Białorusi, która mierzy się z problemami piętrzonymi przez białoruskie władze, nie zostanie sama – zapewnił w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

Dziedziczak w wywiadzie opublikowanym w środę w "Naszym Dziennku" odniósł się do decyzji białoruskich władz, wskutek których Białoruś opuści oficer łącznikowy polskiej Straży Granicznej i dwaj pracownicy polskiego konsulatu w Grodnie.

"To wpisuje się w cały ciąg zdarzeń wrogich naszemu krajowi posunięć reżimu Aleksandra Łukaszenki. Możemy być pewni, że Polska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Z pewnością odpowiemy w zdecydowany sposób" - zauważył pełnomocnik.

Zdaniem Dziedziczaka decyzje w sprawie odpowiedzi zapadną do końca tygodnia. Jak przypomniał, Polska ograniczyła ruch dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznych Kukuryki-Kozłowicze. "I mogę zapewnić, że to nie koniec działań, które nasz kraj podejmie" - dodał.

Zapytany, czy mimo osłabiania polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na Białorusi mogą one pracować normalnie, odparł: "W żadnym wypadku".

"Ich praca jest okrojona do wykonywania podstawowych czynności. Na Białorusi od dawna nie ma polskiego ambasadora. Są jeszcze trzy ośrodki konsularne: w Mińsku - przy naszej ambasadzie, w Grodnie - centrum życia Polaków w tym kraju, oraz w Brześciu. Ich działanie jest utrudnione. Pozostało w nich zaledwie 20 proc. wcześniejszego stanu osobowego. To nie jest standard pracy konsularnej i wzajemnych relacji dyplomatycznych. Nie tak powinny wyglądać relacje między najbliższymi sąsiadami w sercu Europy. Ale to jest wybór reżimu na Białorusi" - powiedział Dziedziczak.

Zaznaczył przy tym, że pomoc Polakom na Białorusi mimo okrojonych sił dyplomatycznych to obowiązek.

"Polacy od wieków żyli na Białorusi i zrobimy wszystko, aby mogli trzymać się swoich korzeni. W obliczu ciągłych represji wspieramy działania prawne. Każda polska rodzina, która mierzy się z problemami piętrzonymi przez białoruskie władze, może być pewna, że nie zostanie sama" - wskazał pełnomocnik.

Jak dodał, oprócz pomocy prawnej do Polaków kierowana też jest pomoc materialna i edukacyjna.