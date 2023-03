Pełnomocnik Karpińskiego: mój klient złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza miasta Warszawy

W ubiegłym tygodniu, mój klient wysłał do mnie pisemną rezygnację z funkcji sekretarza miasta. Gdy tylko dotrze ona do mnie, niezwłocznie przekażę ją do stołecznego ratusza - powiedział w środę PAP pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego mec. Michał Królikowski.

Informację potwierdziła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth. "Otrzymaliśmy informację od pełnomocnika, że p. Włodzimierz Karpiński złożył rezygnację ze stanowiska" - przekazała PAP, dodając, że gdy tylko pismo trafi do rąk prezydenta Warszawy, to zgodnie z zapowiedzią, rezygnacja zostanie przyjęta.

Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu został zatrzymany w śledztwie, w ramach którego na początku lutego został zatrzymany b. wiceminister skarbu Rafał Baniak (obaj zgadzają się na podawanie nazwiska - PAP), a także Artur P., Wojciech S. oraz Waldemar K. Są oni podejrzani o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Karpiński usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 mln zł. Na początku lutego m.in. podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już b. wiceminister skarbu Rafał Baniak. Obydwaj zostali tymczasowo aresztowani.

15 marca Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia na areszt Włodzimierza Karpińskiego.