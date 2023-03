Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa: za atak na portal podatki.gov.pl odpowiadają Rosjanie

Za atak na portal podatki.gov.pl odpowiadają rosyjskie służby – poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Zapewnił, że nie doszło do kradzieży danych.

We wtorek nastąpiła przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl. Ministerstwo Finansów poinformowało PAP, że przerwa w działaniu portalu nie wynikała z ataku hakerskiego, a błędu technicznego.

"Za wczorajszy atak odpowiadali Rosjanie. Dysponujemy informacjami, które uprawdopodabniają w bardzo dużym stopniu, że to właśnie ten adwersarz" - powiedział Cieszyński w Polsat News. "To działalność rosyjskich służb specjalnych" - powtórzył.

Wyjaśnił, że atak polegał na wygenerowaniu dużego sztucznego ruchu na portalu. Tłumaczył, że w takiej sytuacji "aby nie dopuścić do problemów blokuje się ten ruch z wielu kierunków i na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, blokuje się też prawdziwy ruch".

Zapytany, czy podczas ataku wykradziono dane znajdujące się na portalu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedział: "Ministerstwo Finansów wskazało, że nie doszło do przełamania zabezpieczeń, to atak, który polegał na zablokowaniu dostępu do strony, a nie przełamaniu zabezpieczeń w sposób, który sprawiłby, że dane byłyby zagrożone". Dodał: "Nie ma zagrożenia dla danych obywateli".