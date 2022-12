Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej: wspieramy lokalne działania młodych ludzi

Wspieramy młodzieżowe rady i sejmiki, bo jesteśmy otwarci na lokalne działania młodych ludzi; chcemy budować w nich wartości, takie jak patriotyzm, obywatelskość i wolontariat - powiedział PAP pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

W czwartek Sejm ustanowił 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST). Tego dnia w 1990 roku w Częstochowie powstała pierwsza w Polsce młodzieżowa rada miasta.

Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek w rozmowie z PAP podkreślił, że inicjatywa uchwalenia święta młodzieżowych rad i sejmików wyszła od samych młodych ludzi.

"Od wielu lat, jako rząd i jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, realizujemy wiele działań w obszarze polityki młodzieżowej. Wspieramy młodzieżowe rady i sejmiki, rozmawiamy o tym, co jeszcze można zrobić, bo jesteśmy otwarci na lokalne działania młodych ludzi, aby budować w nich wartości, takie jak patriotyzm, obywatelskość i wolontariat" - powiedział Mazurek.

Jak dodał, rocznica powołania pierwszej rady młodzieżowej w Polsce będzie przyczynkiem do corocznego spotkania z młodzieżowymi radnymi. "Chcemy w ten sposób pokazać, że jesteśmy bardzo mocno otwarci na te oddolne, lokalne działania młodych ludzi, którzy wchodzą dopiero w dorosłe życie i w życie publiczne. Chcemy ich do tego zachęcać. Dzięki ich działalności rzeczywistość może się zmieniać na lepsze" - podkreślił Mazurek.

Przypomniał, że w 2021 r. Sejm uchwalił rządową ustawę wzmacniającą rolę młodzieżowych rad JST. Ustawa stworzyła możliwość powoływania młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików wojewódzkich i wprowadziła ustawowe gwarancje szerokich kompetencji takich rad na wszystkich szczeblach samorządu.

Piotr Mazurek zwrócił uwagę, że młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjno-doradczy i przysługuje jej inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady - jak mówił - należy opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

"Rady mogą także rozliczać samorządowców z działań w zakresie młodych ludzi" - zaznaczył.

Mazurek przypomniał, że w tym roku Komitet ds. Pożytku Publicznego przygotował Fundusz Młodzieżowy pozwalający młodzieżowym radom na pozyskiwanie mikrograntów na swoje projekty. Jak przekazał, budżet funduszu na najbliższe lata to 210 mln zł. "Pierwszy raz w historii rządowe pieniądze płynął takim szerokim strumieniem do oddolnych środowisk młodzieżowych" - powiedział Mazurek.

Poinformował, że każdego dnia w kolejnym mieście powstają nowe sejmiki.

W piątek w Kancelarii Premiera odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Młodzieży. "W trakcie tego wydarzenia będziemy nagradzać młodych ludzi w ramach inicjatyw związanych z działalnością samorządową, lokalnymi inicjatywami np. pomysłami ekologicznymi, które zgłosili oni do konkursu, po to żeby zmieniać swoją lokalną rzeczywistość na lepszą" - powiedział Mazurek.

Dodał, że w konferencji uczestniczyć będą młodzi ludzie z całej Polski, którzy przyjadą, by dzielić się swoimi pomysłami i inicjatywami.

"Spotkania z młodymi ludźmi służą wymianie pomysłów, rozmowie o konkretnych propozycjach, by potem wdrażać je w życie, oczywiście we współpracy z ministrami, przy wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego, który zajmuje się wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego w polskim rządzie. Ściśle współpracujemy także z Parlamentarnym Zespołem do spraw Polityki Młodzieżowej Państwa prof. Jacka Kurzępy i Parlamentarnym Zespołem do spraw Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego Pawła Lisieckiego" - podkreślił Piotr Mazurek.