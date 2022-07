Pełnomocnik rządu ds. Polonii: 580 mln zł to rekordowy budżet na wsparcie Polaków za granicą

Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą ma zapewnić sprawną koordynację działań resortów na rzecz naszych rodaków mieszkających poza granicami kraju; w tym roku łączny budżet przygotowany z myślą o nich to rekordowe 580 mln zł - powiedział PAP szef nowego zespołu Jan Dziedziczak.

Pod koniec października ub. premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. We wtorek zespół zebrał się na pierwszym posiedzeniu, które otworzył premier.

Szefem nowego zespołu jest Jan Dziedziczak, który sprawuje funkcję pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

"Zależy nam, aby dzięki temu zespołowi dodatkowo koordynować współpracę państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą. Za tę dziedzinę odpowiedzialnych jest kilka resortów, w tym tak ważne jak MSZ czy MEIN. Międzyresortowy zespół pod kierownictwem pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, ministra w Kancelarii Premiera, ma na celu sprawną koordynację administracji rządowej, resorty mają ze sobą współpracować, mają informować się o swoich działaniach" - powiedział Dziedziczak.

Wskazał, że budżet wsparcia dla Polonii i Polaków za granicą w 2022 r., będący w dyspozycji wszystkich resortów to 580 mln zł. "To wzrost o 50 procent względem roku 2021 i najwyższe wsparcie dla rodaków za granicą w historii Polski" - podkreślił Dziedziczak.

Dodał, że według danych GUS-u w 115 krajach na całym świecie działa 9 tys. polskich instytucji.

"Zespół w tej chwili pracuje między innymi nad wieloletnim programem rządu na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Ten program zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów i stanie się obowiązującym administrację rządową dokumentem" - powiedział Dziedziczak.

Podkreślił, że w prace zespołu angażuje się m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiceprzewodniczącym zespołu został wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zgodnie z zarządzeniem premiera, do zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą należy m.in. opracowywanie wspomnianego projektu Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą; udzielanie wsparcia pełnomocnikowi rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą w wykonywaniu jego zadań; analiza stanu realizacji spraw przedstawionych organom administracji rządowej przez środowiska polonijne na świecie; inicjowanie badań o sytuacji mniejszości polskiej na świecie.

Za pracę w Zespole jego członkowie nie pobierają wynagrodzenie.