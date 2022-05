Pelosi w Rzeszowie: stoimy ramię w ramię z Ukrainą, z naszymi sojusznikami z NATO

Stoimy ramię w ramię z Ukrainą, stoimy z naszymi sojusznikami z NATO - mówiła w niedzielę w Rzeszowie przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi. Podkreśliła, że USA w dalszym ciągu angażują się wraz z Polską w pomoc Ukrainie.

"Stoimy ramię w ramię z Ukrainą i będziemy stali do momentu, w którym wygra Ukraina. Stoimy z naszymi sojusznikami z NATO" - podkreśliła podczas niedzielnej konferencji w Rzeszowie szefowa Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi.

Jak mówiła, delegacja amerykańskiego Kongresu miała okazję "i honor spotkać się wczoraj z prezydentem Ukrainy" Wołodymyrem Zełeńskim.

Wyjaśniła, że rozmowy dotyczyły takich tematów, jak bezpieczeństwo, kwestia wsparcia humanitarnego, wsparcia gospodarczego i odbudowy Ukrainy po zwycięstwie.

"Chcemy przekazać jasne przesłanie: jedność Kongresu Stanów Zjednoczonych" - mówiła przedstawicielka amerykańskich władz. Dodała, że Amerykanie doceniają przywództwo ukraińskiego prezydenta, "podziwiają Ukraińców, którzy są bohaterami".

Podkreśliła, że USA w dalszym ciągu angażują się wraz z Polską w pomoc Ukrainie. "Będziemy dziękować polskiemu rządowi za gościnność dla uchodźców oraz rozmawiać (...), co jeszcze możemy zrobić, co należy zrobić" - przekazała. Dodała, że to było również tematem jej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Pelosi mówiła o "głębszym zrozumieniu" obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, oraz jakie działania należy jeszcze podjąć. "Doceniamy coraz bardziej tych, którzy walczą" - stwierdziła.

"Chcemy, żeby jak najszybciej nastąpiło rozwiązanie (konfliktu - PAP), stąd inicjatywa prezydenta (Joe - PAP) Bidena, która została poddana pod dyskusję Parlamentu" - mówiła Pelosi.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA podkreśliła doświadczenie Joe Bidena, m.in. jako senatora, przewodniczącego komitetu spraw zagranicznych, wiceprezydenta, a obecnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Wie doskonale, jakie są wyzwania, jeżeli chodzi o walkę o demokrację przeciwko opresji, przeciwko autokratycznym rządom. Walczy o jedność w NATO i w Stanach Zjednoczonych" - zaznaczyła Pelosi.

Nancy Pelosi, przebywająca w Rzeszowie, spotkała się wcześniej w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w walce z Rosją. Podczas rozmów Pelosi, ze swej strony, przekazała podziękowania Ukraińcom za prowadzenie wojny o wolność.

Jak przekazała w niedzielnym wpisie na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP, w poniedziałek prezydent Andrzej Duda ma spotkać się z Pelosi.

Z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ma też w poniedziałek rozmawiać marszałek Sejmu Elżbieta Witek- podało w niedzielę Centrum Informacyjne Sejmu.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br., w efekcie wiele państw nałożyło na Federację Rosyjską sankcje, np. obejmują one rosyjskie banki, rosyjskich oligarchów, jak również prezydenta Rosji Władimira Putina.