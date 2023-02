Pentagon: Nie zauważyliśmy zmian w pozycji rosyjskich strategicznych sił nuklearnych

Departament Obrony USA poinformował w piątek, że po oświadczeniu prezydenta Rosji Władimira Putina o zawieszeniu udziału Moskwy w traktacie Nowy START nie ma żadnych zmian w pozycji rosyjskich strategicznych sił nuklearnych.

"Uważamy za niefortunne, że postanowili zawiesić swój udział w traktacie Nowy START. Jest to nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje tego, o czym mówimy" - oświadczył rzecznik Pentagonu, generał Patrick Ryder.

"Jeśli chodzi o pozycję rosyjskich sił strategicznych, nie stwierdziliśmy żadnych oznak, że uległa ona zmianie, podobnie jak my nie zmieniliśmy swojej pozycji" - podkreślił.

We wtorek Putin ogłosił podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.