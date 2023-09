Petru: 15 października zmierzę się ze Sławomirem Mentzenem w Warszawie

Starcie ze Sławomirem Mentzenem 15 października w Warszawie zapowiedział były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru. "Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek" - komentuje tę zapowiedź Szymon Hołownia, szef Polski 2050 i jeden z liderów Trzeciej Drogi, która w sobotę organizuje konwencję wyborczą.

W ostatnim czasie pojawiały się informację, że Ryszard Petru może być kandydatem opozycji w wyborach do Senatu. Ostatecznie Petru nie pojawił się na listach paktu senackiego. W połowie sierpnia Petru w oświadczeniu zadeklarował gotowość do startu w wyborach do Sejmu. "Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz" - oświadczył.

W sobotę rano polityk napisał na Twitterze post: "Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie". Post ten przekazał dalej zamieszczając na swoim profilu Twitterowym lider Polski 2050 i Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Opatrzył go też podpisem: "Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek. Trzecia Droga".

W sobotę Trzecia Droga organizuje w Katowicach konwencję wyborczą, podczas której ma zaprezentować hasło wyborcze. Z zapowiedzi wynika, że przedstawiony zostanie program i podane zostaną nazwiska kandydatów komitetu.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. PSL i Polska 2050 wystartują w nich jako komitet koalicyjny Trzecia Droga.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie