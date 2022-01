Petru: Nie chcę stać z boku – będę wspierał opozycję

Nie chcę jednak stać z boku – będę wspierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach - napisał na Facebooku b. lider Nowoczesnej Ryszard Petru, który w czwartek ogłosił swój powrót do tej formacji.

Petru zadeklarował, że ma zamiar wspierać Nowoczesną "głosem doradczym i eksperckim". "Prowadzę biznes i nie mam obecnie planów angażować się w stu procentach w politykę" - zapewnił. Wyjaśnił, że zamierza skupić się wyłącznie na kwestiach gospodarczych. "Nie chcę jednak stać z boku - będę wspierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" - podkreślił.

Petru ocenił również, że "spustoszenie, jakie czyni Polski Ład i inflacja w gospodarce, to doskonałe podsumowanie siedmiu lat rządów obecnej ekipy." "To również odpowiedni moment, aby przypomnieć, że przed tym wszystkim przestrzegaliśmy. Że Polski nie stać na hojny program 500+ bez względu na dochody, że jak się więcej wydaje niż zarabia to skutkiem jest inflacja i wreszcie, że jak się zadłuża bez opamiętania, to zadłużenie spłacają wyższymi podatkami wszyscy pracujący" - wyliczył.

"Pamiętam, jak przestrzegałem, że +puszczą nas z torbami+, a po kolejnych wydatkach bez pokrycia, że nawet +na torby nie starczy+" - przypominał. Zastrzegł jednak, że oprócz krytyki, ważna jest mocna kontroferta programowa. "W moim przekonaniu, musi mieć ona charakter liberalny, pragmatyczny i rozsądny. Nie może sprowadzać się do hasła, zrobimy to samo co PiS tylko lepiej" - napisał Petru.

Jego zdaniem, 2022 rok pokazuje, że "system funkcjonowania gospodarki na kredyt, bazującej na państwowych firmach, gdzie szaleje nepotyzm i kolesiostwo nie zdaje egzaminu".

W swoim wpisie Petru podziękował również dolnośląskiej Nowoczesnej i jej zarządowi za entuzjastyczne przyjęcie, a także zarządowi krajowemu za akceptacje, a członkom Nowoczesnej za słowa sympatii.

Jako pierwszy o powrocie Petru do Nowoczesnej poinformował obecny przewodniczący tego ugrupowania, Adam Szłapka.

Ryszard Petru to założyciel i pierwszy lider Nowoczesnej. 31 maja 2015 roku zorganizowano w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL; 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer (Scheuring-Wielgus była członkinią zarządu ugrupowania). Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.

Petru opuścił partię 11 maja 2018 r. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią "reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm". Jak dodał nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. 17 listopada 2018 r. ogłosił powstanie nowej partii - Teraz!, w której znalazły się m.in. ówczesne posłanki: Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus (obecnie posłanka Lewicy).

Obecnie szefem Nowoczesnej jest Adam Szłapka, który 24 listopada 2019 r. zastąpił na tej funkcji Katarzynę Lubnauer. Nowoczesna jest częścią Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzy z PO, Zielonymi oraz Inicjatywą Polska. W Sejmie ma sześcioro posłów: Szłapkę, Lubnauer, Monikę Rosę, Krzysztofa Mieszkowskiego, Barbarę Dolniak i Witolda Zembaczyńskiego.