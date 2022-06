PFN: Rozszerzony "Zwiastun" dla nowej grupy żołnierzy NATO w Polsce

Nowa edycja programu Polskiej Fundacji Narodowej „Zwiastun”, dzięki któremu żołnierze NATO stacjonujący w naszym kraju poznają dzieje Polski, została rozszerzona o elementy polskiej wielokulturowości - powiedział PAP Temistokles Brodowski z PFN.

Przypomniał, że prowadzony od 2017 r. program, skierowany do stacjonujących w Polsce żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz - po ich przylocie do Polski - do żołnierzy armii USA z 82 Dywizji Powietrznodesantowej, obejmował m.in. udział w uroczystościach na Westerplatte upamiętniających wybuch II wojny światowej, w stolicy na Kopcu Powstania Warszawskiego, czy m.in. w Radzyminie i Ossowie w setną rocznicę zwycięskiej polsko-bolszewickiej Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W ramach kolejnej edycji programu PFN zorganizowała wyjazdy edukacyjne do miejsc, które są ważne nie tylko z perspektywy polskiej historii, ale jednocześnie wskazujące na historię wielokulturowości naszego kraju - poinformował Brodowski. Teraz kadra oficerska i żołnierze NATO odwiedzą m.in. Muzeum Pamięci Sybiru, miejsca upamiętnienia ofiar Holokaustu, monaster i Muzeum Ikon w Supraślu, a także meczet w Bohonikach (woj. podlaskie) - wyliczył.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że rozszerzenie programu "Forerunner/Zwiastun" to odpowiedź PFN na zgłaszaną potrzebę objęcia działaniami edukacyjnymi nowych żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce.

"Projekt nieustannie ewoluuje i intensywnie się powiększa, co jest konsekwencją bieżącej sytuacji politycznej i militarnej. Jesteśmy w stałym kontakcie z oficerami łącznikowymi i w naturalny sposób w wielu obszarach jesteśmy edukacyjnym wsparciem dla kadry oficerskiej i żołnierzy NATO" - podkreślił Zarzecki.

Zaznaczył, że z naszej perspektywy, niezmiernie cenne są relacje, czy przyjaźnie zawarte w ramach wspólnych działań, wymiana doświadczeń kulturowych oraz faktyczne zainteresowanie historią i kulturą Polski ze strony goszczących u nas żołnierzy NATO.

"Wspólnie wypracowaliśmy formułę edukacyjnej współpracy, która się sprawdza i kształtuje wzajemne zaufanie. Ostatnie wydarzenia związane z napaścią Rosji na Ukrainę rozszerzyły też +Zwiastun+ o inny element - udział żołnierzy NATO w innej wspieranej przez PFN akcji - przekazaniu paczek świątecznych ofiarom wojny na Ukrainie" - przypomniał.

Żołnierze odwiedzali też placówki, w których udzielano pomocy dzieciom - ofiarom wojny na Ukrainie, które trafiły do Polski.

Zdaniem Cezarego Andrzeja Jurkiewicza z zarządu Fundacji oprócz aspektu historycznego i w jakiejś części turystycznego ma wielki wymiar psychologiczny, bo do Polski przylatuje kilkaset młodych osób, które uczą się geopolityki poprzez misje, na których byli, są lub pojadą.

"Sami nigdy nie musieli znaleźć się na styku geopolitycznych płyt tektonicznych, nikt nigdy nie pragnął ich zagłady, nie wkroczył w ich granice, by tego dokonać. Ludzie o innej historii, wrażliwości stają na polskiej ziemi i odkrywają, czym ona w istocie jest - jak realizm, obecna polityka, konflikty i dyplomacja łączą się tu nieprzerwanie z niedokończoną historią poprzednich pokoleń, wyznaniem i religią" - powiedział Jurkiewicz.

"Kiedy kolejna zmiana wraca do Ameryki, wracają już inni ludzie. Bo ktoś im tę Polskę wytłumaczył" - dodał.

Jednym z podstawowych zadań statutowych Polskiej Fundacji Narodowej jest dbanie o pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Do tej pory w ramach programu "Zwiastun" blisko 2 tys. żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii miało okazję poznać naszą historię oraz kulturę i dziedzictwo narodowe.

