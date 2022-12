PFN: specjalne świąteczne spotkanie dla korpusu dyplomatycznego przebywającego w Polsce

Polska Fundacja Narodowa przygotowała specjalne świąteczne spotkanie dla korpusu dyplomatycznego przebywającego w Polsce - poinformował PAP Temistokles Brodowski z PFN. Celem cyklu "Klub Dyplomaty" jest popularyzacja wiedzy o kulturze i historii Polski.

Promocyjny projekt realizowany we współpracy PFN z Fundacją Kulturalna Polska skierowany jest do ambasadorów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego przebywających w Polsce oraz do przedstawicieli mediów. Na świątecznym spotkaniu gościli oni w środę w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - w Villi Intrata - powiedział w czwartek PAP Brodowski.

"Ze względu na zbliżające się święta tematem spotkania były staropolskie tradycje bożonarodzeniowe, a także tradycyjne świąteczne dania - kiedyś i dziś. O polskiej wielokulturowej kuchni opowiadał specjalizujący się w rekonstrukcji kulinarnej kucharz w Villi Intrata Maciej Nowicki" - podał.

Dodał, że tradycyjne kolędy i pastorałki prezentujące polską kulturę i obyczaje zaprezentował dyplomatom w Wilanowie działający przy warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Chór Artos im. Władysława Skoraczewskiego - jego część dziecięca.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że stworzony przez PFN wraz z Fundacją Kulturalna Polska Klub to przestrzeń dyskusji o polskiej kulturze, historii i dziedzictwie narodowym.

"To miejsce rozmawiania o Polsce, oddychania Polską i smakowania Polski, to przede wszystkim nowa możliwość wspierania dyplomacji publicznej i kulturalnej dedykowana ambasadorom i przedstawicielom korpusu dyplomatycznego" - podkreślił.

W ramach tego międzynarodowego zaplanowano osiem spotkań - po cztery w 2022 i 2023 roku. Imprezy odbywają się w najciekawszych historycznie i najbardziej reprezentacyjnych miejscach Polski, m.in. w Wilanowie.

Wcześniejsze spotkania dotyczyły m.in. stosunków polsko-ukraińskich, polskich światowej sławy naukowcach - m.in. ojcu światowej geologii Ignacym Domeyce. Podczas uroczystości z dyplomatami ważna jest też oprawa muzyczna; wcześniej występowali m.in. duet Natalia Kowalenko - Aleksander Ładysz oraz Joanna Rawik - przypomniał Brodowski.

Oferta skierowana jest m.in. do zrzeszonych w "Klubie Ambasadorów Mówiących po Polsku" ambasadorów Austrii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Litwy, Palestyny, Ruandy, Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.