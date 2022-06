PFN uruchamia stypendia dla lekarza i pielęgniarki z Ukrainy

Polska Fundacja Narodowa w ramach projektu "Solidarni z Ukrainą" uruchomi stypendia dla lekarza i pielęgniarki z Ukrainy - poinformował PAP Temistokles Brodowski z PFN. Staż w hospicjum domowym, w którym przebywają dzieci z Ukrainy będzie trwał pół roku.

Wcześniej z udziałem PFN do Polski ewakuowano z Ukrainy chore dzieci wraz z opiekunami z ogarniętej wojną Ukrainy, PFN wsparło też m.in. dwa hospicja, które przyjęły dzieci w najcięższym stanie oraz instytucje prowadzące terapię onkologiczną dzieci z Ukrainy - przypomniał.

Brodowski powiedział PAP, że lekarz i pielęgniarka, dla których planowane jest stypendium, uczestniczą już w pracach zespołu hospicyjnego. Pracownicy PFN pomogli im w niezbędnych formalnościach potrzebnych do uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu. Wspierali ich też w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, np. pomagali przy tłumaczeniach dokumentów, uzyskaniu numeru PESEL. Znaleźli też szkołę nauki jazdy, która umożliwi pielęgniarce odbycie bezpłatnego kursu i uzyskanie prawa jazdy, by mogła jeździć do podopiecznych hospicjum domowego - wskazał.

Dzięki stypendium PFN i stażowi ukraiński lekarz i pielęgniarka pod nadzorem personelu hospicjum zostaną przeszkoleni w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. Ich wykształcenie medyczne oraz znajomość kultury i języka ukraińskiego będzie pomocna podczas wizyt u podopiecznych z rodzin ukraińskich uchodźców - zakłada Fundacja.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że Fundacja od momentu napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę włączyła się do pomocy dla uchodźców ze Wschodu.

"Wielowymiarowe działania PFN polegają nie tylko na pomocy humanitarnej, ale także finansujemy stypendia dla osób z wykształceniem medycznym w ramach projektu +Solidarni z Ukrainą+" - podkreślił prezes.

"Ewakuacja dzieci i personelu medycznego z Ukrainy objęła także pielęgniarki i lekarzy. W sytuacji stabilizacji sytuacji pragną oni wrócić do ojczyzny i odbudowy Ukrainy, ale jednocześnie deklarują pomoc instytucjom medycznym w Polsce" - zaznaczył Zarzecki.

"Polska Fundacja Narodowa niezwłocznie uruchamia dla nich program stypendialny dla pragnących wesprzeć polski system opieki medycznej. Wspieramy i współpracujemy z profesjonalistami" - dodał.

Wiceprezes PFN Michał Góras przypomniał, że od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę Fundacja włączyła się w skoordynowane działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych. "Uruchamiając wspólne projekty z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i fundacjami PFN zajmuje się pomocą materialną, medyczną, żywnościową, współorganizacją ewakuacji dzieci onkologicznie chorych oraz wspomaganiem nauki języka polskiego dla uchodźców, przebywających na terenie naszego kraju" - zaznaczył w rozmowie z PAP Góras.

Rosja dokonała agresji na Ukrainę 24 lutego, w czwartek mija 99 dzień wojny. Uciekając przed wojną z Ukrainy przez polskie przejścia graniczne przeszły do tej pory prawie 3,8 mln osób, które otrzymują pomoc. Część udaje się dalej na Zachód, inni wracają do miejsc, z których odparto napastników. 1,7 mln. osób wyjechało na Ukrainę.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.