PFN wsparła akcję dostarczania wielkanocnych paczek kombatantom

Polska Fundacja Narodowa wsparła akcję dostarczania wielkanocnych paczek kombatantom- poinformował w piątek PAP Temistokles Brodowski z PFN. - To kontynuacja działań na rzecz m.in. bohaterów Powstania Warszawskiego - podkreślił.

"Powstańców Warszawskich, weteranów Armii Krajowej żyje wśród nas coraz mniej, dlatego PFN postanowiła ponownie wesprzeć Kombatantów wraz z Fundacją +Nie zapomnij o nas+" - poinformował Brodowski.

Przypomniał, że projekt dotyczący dostarczania zestawów wielkanocnych jest kontynuacją całorocznych działań mających na celu wspieranie środowiska kombatanckiego - nielicznej już grupy osób, która niejednokrotnie potrzebuje pomocy i całodziennej opieki w związku z pogarszającym się stanem zdrowia.

W ramach wsparcia tej grupy prowadzony jest Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich - opieka fizjoterapeutów świadczona w domach. Akcja polega też na dostarczaniu do domów najbardziej samotnych i schorowanych weteranów ciepłych posiłków.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że wsparcie udzielane Powstańcom Warszawskim i Kombatantom to nie sam projekt, a zobowiązanie moralne.

"Warto pamiętać o ich walce o niepodległą Polskę, czerpać z niej siłę, mądrość i umieć korzystać z ich rad - nie tylko z racji ich wieku, ale przede wszystkim z powodu ich doświadczeń. Za to wszystko co zrobili dla naszego kraju, powinniśmy być im wdzięczni, otaczać ich szacunkiem, wspierać i pomagać" - powiedział PAP prezes PFN.

Zarzecki przypomniał, że podczas pandemii PFN, towarzysząc Fundacji "Nie Zapomnij o Nas" i Stowarzyszeniu Odra-Niemen, a także Kancelarii Prezydenta RP uruchomiła działania związane z dostarczaniem paczek weteranom. Wsparła też dostarczanie posiłków i pomoc rehabilitacyjną.

"Kontynuujemy to zobowiązanie wobec świadków historii, a wręczane paczki wielkanocne stanowią wyraz naszej wdzięczności i szacunku wobec wzorów patriotyzmu oraz poświęcenia" - podkreślił prezes Zarzecki. "To symbol pamięci, wdzięczności i budowania jedności" - dodał.

"Wizyty w domach kombatantów to ważny i wzruszający moment, na który czekają bohaterowie polskiej niepodległości. Tak samo wzruszający moment to ten, gdy paczki z artykułami spożywczymi i kartki z życzeniami z Polski trafiają do rodaków żyjących na Kresach na Litwie, Ukrainie czy Rumunii" - wskazał szef fundacji.

"Angażując się w bezpośrednią pomoc dla najbardziej potrzebujących kombatantów, polskich bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność, spłacamy dług wdzięczności dla całego pokolenia" - powiedział PAP wiceprezes PFN Michał Góras.

"Wspieramy szczególne osoby, które poprzez swoją postawę patriotyczną stanowią wzór do naśladowania dla młodzieży. Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi staramy się w tym szczególnym okresie świąt dotrzeć do wszystkich kombatantów. Mamy świadomość, że zawsze możemy zrobić więcej, ale poprzez świąteczny koszyk chcemy być blisko tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju" - zaznaczył.

Oprócz PFN w akcję przekazywania wielkanocnych paczek kombatantom zaangażowane są Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Mazowiecki, Fundacja Nie zapomnij o nas, Fundacja Pekao SA oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.