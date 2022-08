PFN: Żołnierze NATO stacjonujący w Polsce wezmą udział w uroczystościach na Westerplatte

Żołnierze NATO stacjonujący w Polsce w ramach programu Polskiej Fundacji Narodowej "Zwiastun" wezmą udział w uroczystościach na Westerplatte w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej - poinformował w środę PAP Temistokles Brodowski z PFN.

W uroczystościach 1 września weźmie też udział delegacja Fundacji - podał.

Delegacja PFN oraz kadry oficerskiej i żołnierzy NATO złoży wieńce i zapali znicze w miejscu, gdzie Niemcy rozpoczęli napaść na Polskę, upamiętniając bohaterów Westerplatte, polskich żołnierzy, którzy walczyli i ginęli podczas II wojny światowej - powiedział PAP Brodowski.

Żołnierze NATO uczestniczą w programie "Zwiastun/Forerunner" od 2017 r. Jego celem jest promocja wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej, wspieranie działalności w zakresie wiedzy i postaw patriotycznych oraz budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski.

Żołnierze kolejnych zmian kontyngentu NATO - Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni z Batalionowej Grupy Bojowej Paktu Północnoatlantyckiego - zapoznają się z historią, dziedzictwem narodowym, kulturą i obyczajami Polski. Uczestniczą też w uroczystościach takich wydarzeń jak czwartkowa 83 rocznica wybuchu II wojny światowej.

Brodowski podkreślił, że napaść Niemców na Polskę i w konsekwencji początek II wojny światowej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju, a obowiązkiem Fundacji jest kultywowanie pamięci o wydarzeniach związanych z wojną 1939-45.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki podkreślił w rozmowie z PAP, że agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że działania projektu zostały zintensyfikowane a PFN poszerzyła obszary współpracy z NATO o wizyty oficerów i żołnierzy Paktu także na tereny Litwy i Łotwy.

"Westerplatte to miejsce symbol, to miejsce związane z początkiem tragedii, jaką była II wojna światowa. Udział żołnierzy NATO w uroczystościach to wyraz hołdu żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, chorwackich i rumuńskich dla bohaterstwa polskich żołnierzy" - podkreślił prezes.

Ocenił, że możliwość wspólnego udziału w tym wydarzeniu jest wyróżnieniem dla Fundacji, ale też dowodem skuteczności działań PFN w kształtowaniu pamięci i szacunku dla bohaterskich żołnierzy.

W ramach wizyty w Trójmieście żołnierze NATO złożą wieniec przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej, odwiedzą gdyński cmentarz Marynarki Wojennej i zwiedzą Muzeum II Wojny Światowej i muzeum obozu w Stutthofie.

Podczas trwającego od pięciu lat projektu uczestnicy programu "Zwiastun" podczas wyjazdów edukacyjnych odwiedzili m.in. Warszawę, Kraków, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Kompleks Riese w Górach Sowich, Podziemne Miasto Osówka - miejsce pracy przymusowej więźniów filii obozu Gross Rosen, oglądali Panoramę Racławicką we Wrocławiu i zamek w Książu. Uczestniczyli też m.in. w takich wydarzeniach jak Bieg Niepodległości czy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.