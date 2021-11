PFRON uruchamia projekt wsparcia instytucji w zakresie dostępności architektonicznej

Uruchamiamy projekt, który ma pomóc instytucjom publicznym w dostosowaniu swojej przestrzeni do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – poinformował w czwartek prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Dodał, że chodzi m.in. o doradztwo w przygotowaniu budynków pod kątem dostępności architektonicznej.

Prezes PFRON poinformował na konferencji prasowej o nowym projekcie, który polega na utworzeniu pilotażowego Ośrodka Wsparcia Dostępności Architektonicznej (OWDA). Jego działalność będzie polegała na wspieraniu podmiotów publicznych w zakresie wzrostu dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni publicznych.

Michałkiewicz podkreślił, że dla osób ze specjalnymi potrzebami dostępność jest obowiązującym prawem.

"Chcemy wymagać od podmiotów publicznych dostępności, ale chcemy także ich przygotować. Wiemy, że samorządy borykają się z wieloma problemami. Po pierwsze nie wiedzą, jak uczynić swoje budynki dostępnymi, jak uczynić dostępnymi komunikaty, które przekazują mieszkańcom" - wskazywał Michałkiewicz.

Dlatego - jak dodał - projekt ma pomóc instytucjom publicznym w dostosowaniu swojej przestrzeni m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

"Chcemy informować, doradzać, chcemy też audytować razem z naszymi partnerami" - podkreślił prezes PFRON.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik ocenił, że uchwalona w 2019 r. ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest jednym z największych osiągnięć w zmianie jakości życia osób niepełnosprawnych.

"Nadanie osobom z niepełnosprawnościami podmiotowości związanej z ich sprawczością, z tym, że one nie pozostają w sytuacji bezradności, ale przez możliwość składania skarg mogą domagać się swoich praw" - podkreślił Wdówik.

Z kolei nowy projekt dotyczący dostępności architektonicznej ma służyć jak najbardziej wszechstronnej i merytorycznej pomocy w realizacji dostępności.

Wiceminister wyraził nadzieję, że dzięki programowi samorządy zwrócą uwagę na ten aspekt działań i skorzystają z oferty wsparcia.

"To już niej jest opcja, to już nie jest przywilej, to jest prawo, a dzięki działaniom w ramach ośrodka wsparcia dostępności architektonicznej wszystkie podmioty, które są objęte tym obowiązkiem będą mogły skorzystać z profesjonalnego wsparcia" - podkreślił Wdówik.

W ramach projektu podmioty publiczne będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe w obszarze zapewnienia dostępności architektonicznej.

Chodzi głównie o pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi, analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia ma być uzgadniany każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu.

W ramach projektu planowane jest m.in. uruchomienie ogólnopolskiej infolinii i portalu wspierającego podmioty publiczne w zakresie dostępności architektonicznej.

PFRON przekazał, że rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu minimum 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu.

Dokumenty można składać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną: owda@pfron.org.pl.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej PFRON.