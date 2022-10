PGZ i MBDA: przekazanie pierwszych zestawów małej Narwi potwierdza nasze partnerstwo

Przekazanie polskiemu wojsku pierwszych zestawów obrony powietrznej krótkiego zasięgu tzw. małej Narwi to potwierdzenie efektywnego partnerstwa - oceniły Konsorcjum PGZ-Narew oraz dostawca pocisku i wyrzutni - MBDA UK.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wtorek w Zamościu podpisano międzyrządowe porozumienie o współpracy przy pociskach przeciwlotniczych, uzgodniono też skalę transferu technologii dla programu naziemnej obrony powietrznej Narew. Podpisaniu dokumentów towarzyszyło przekazanie 18. pułkowi przeciwlotniczemu przez konsorcjum PGZ-Narew przez pierwszej jednostki ogniowej systemu mała Narew, wykorzystującego pociski CAMM i wyrzutnie iLauncher, wyprodukowane przez brytyjski oddział europejskiej firmy MBDA.

"Dzisiejsza uroczystość to wynik pracy i zaangażowania polskich inżynierów, którzy udowodnili swój kunszt. To także potwierdzenie efektywności polsko-brytyjskiego partnerstwa" - powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek. "To dobry prognostyk na przyszłość, gdyż +małą Narew+ traktujemy jako wstęp do realizacji programu Narew, który wprowadzi polski przemysł i wojsko na nowy, wyższy poziom" - dodał.

"Dostawa małej Narwi do rąk polskich żołnierzy w tak ekstremalnie krótkim czasie to niezwykłe osiągnięcie" - powiedział dyrektor zarządzający MBDA UK Chris Allam, cytowany w komunikacie firmy. "Jesteśmy bardzo dumni, że udało się to osiągnąć dzięki naszej bardzo ścisłemu partnerstwu z Polska Grupą Zbrojeniową i silnemu wsparciu ze strony rządu Wielkiej Brytanii. Zawarte dziś umowy uruchamiają kolejny etap polsko-brytyjskiej współpracy rakietowej i stanowią podstawę oferty transferu technologii między MBDA a PGZ, dotyczącej systemu Narew, a także wspierają projekty takie jak Pilica+, Miecznik, Ottokar Brzoza i inne" - dodał, nawiązując do innych programów obrony powietrznej, fregaty i niszczyciela czołgów, gdzie uzbrojeniem także mają być pociski MBDA. Firma zapewniła, że "pracuje już z PGZ nad zwiększeniem zdolności polskich przedsiębiorstw w dziedzinie rakiet", wspierając polskie zakłady transferem wiedzy i technologii MBDA

Mała Narew to pilotażowa jednostka ogniowa zawierająca elementy, które mają się złożyć na system obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Oprócz samych zestawów przeciwlotniczych program zawiera również pakiet szkoleniowo-logistyczny. PGZ i MBDA UK pracują nad integracją wybranych brytyjskich i polskich elementów systemów obrony powietrznej, zapewniają wsparcie techniczne dla zamówionego sprzętu na etapie eksploatacji. Druga jednostka ogniowa, w której skład wchodzą trzy wyrzutnie, ma zostać dostarczona w przyszłym roku.

W skład konsorcjum PGZ-Narew wchodzą PGZ jako lider projektu oraz spółki Grupy: PIT-Radwar, Jelcz, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Huta Stalowa Wola, Mesko S.A., OBR-CTM, PCO, WZŁ nr 1, WZE oraz Zakłady Mechaniczne M Tarnów. Konsorcjum dostarczyło pierwsze komponenty jednostki ogniowej małej Narwi w sześć miesięcy po podpisaniu umowy. W jej skład wchodzą wyrzutnie i pociski MBDA zintegrowane z polskim systemem skierowania i dowodzenia oraz stacją radiolokacyjną Soła, wyrzutnie są zainstalowane na podwoziach Jelcz 8x8.

MBDA, nazywana europejskim domem rakietowym, to grupa zbrojeniowa projektująca i produkująca pociski oraz systemy rakietowe dla wojsk lądowych, morskich i powietrznych. Udziałowcami MBDA są Airbus, BAE Systems i Leonardo.