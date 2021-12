PGZ i Politechnika Gdańska gotowe współpracować przy technologiach utrudniających wykrywanie okrętów

Polska Grupa Zbrojeniowa i Politechnika Gdańska podpisały umowy o zachowaniu poufności, niezbędne do rozpoczęcia rozmów o rozwijaniu technologii utrudniających wykrywanie okrętów – poinformowała w czwartek PGZ.

Jak przekazała Grupa, "PGZ S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. zawarły z Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej umowy o zachowaniu poufności, które umożliwią rozpoczęcie rozmów dotyczących rozwoju technologii minimalizacji pól fizycznych okrętów i bezzałogowych pojazdów podwodnych na rzecz Marynarki Wojennej RP".

Podpisanie umów o zachowaniu poufności było konieczne, by rozpocząć rozmowy w zakresie kooperacji przy realizacji projektów na rzecz Marynarki Wojennej RP. Szczegóły pozostają tajemnicą stron.

"Jestem przekonany, że współpraca krajowego przemysłu z Politechniką Gdańską, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie demagnetyzacji okrętów oraz pomiarów ich pól fizycznych, jak również bezzałogowych technologii podwodnych, przyniesie znakomity efekt w postaci światowej klasy sprzętu dla naszej Marynarki Wojennej" - powiedział prezes PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapewnił, że "Politechnice Gdańskiej bardzo zależy na aktywnym wspieraniu rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego". "Od wielu lat współpracujemy w tym zakresie z Marynarką Wojenną RP i Polską Grupą Zbrojeniową. Umowa, którą teraz podpisaliśmy, jest potwierdzeniem tego, że nasze partnerstwo jest bliskie i coraz bardziej efektywne. Jestem przekonany, że zawarcie tego porozumienia przysłuży się zarówno sprawnej realizacji programów MW, jak również dalszemu rozwojowi kompetencji naszych specjalistów z Centrum Morskich Technologii Militarnych PG" - dodał.

Prezes PGZ SW Paweł Lulewicz wyraził przekonanie, że przekształcenia infrastruktury i organizacji pracy pozwolą PGZ Stoczni Wojennej "na realizacje nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów". "To kolejne po Mieczniku programy, które - choć są na bardzo wczesnym etapie - niosą ze sobą duży potencjał rozwojowy dla stoczni" - dodał, nawiązując do programu budowy fregaty. "Wierzę, że już w perspektywie kilku lat stacje demagnetyzacyjne oraz inne innowacyjne technologie podwodne staną się ważnymi elementami naszej oferty, i to nie tylko dla polskiej Marynarki Wojennej" - powiedział Lulewicz.

PGZ bierze udział w projektach budowy, remontów, serwisów i napraw okrętów. W lipcu 2021 r. konsorcjum PGZ-Miecznik i MON podpisały umowę, która ma doprowadzić do dostawy dla polskiego wojska trzech okrętów klasy fregaty w ramach programu Miecznik.