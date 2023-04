PGZ na targach dla policji i służb

Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje wyroby i rozwiązania na II Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego Polsecure w Kielcach – w planie jest podpisanie umów na sprzęt dla policji i Straży Granicznej – poinformowała PGZ.

Odbywające się w dniach 25-27 kwietnia targi to okazja do prezentacji oferty kierowanej do służb mundurowych innych niż wojsko, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Swoje produkty przedstawi ponad 100 firm z Polski i świata specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu i kontroli.

Jak poinformowała we wtorek PGZ, wśród wystawców jest 11 spółek należących do tej Grupy. Na wspólnej ekspozycji prezentują się Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol z wyposażeniem indywidualnym jak maski, hełmy, kamizelki, pałki, tarcze, kaski, umundurowanie; specjalizująca się w optoelektronice PCO (noktowizja, termowizja, celowniki, gogle, monokulary, bramka biometryczna); Fabryka Broni "Łucznik" - Radom pokazuje karabinki, pistolety, karabiny i granatnik. Broń strzelecką prezentują też Zakłady Mechaniczne Tarnów, które wystawiają ponadto strzelnicę kontenerową i lekki obserwacyjno-obronny kontener LOOK.

Spółka ZURAD demonstruje wideorejestrator, mobilny punkt żywieniowy MPŻ-100/200, mobilny moduł operacyjny oraz służący transmisji obrazów w czasie rzeczywistym ACO streamer 4K. Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby wystawiają naboje ćwiczebne, zapalające, dymne, obezwładniające i markery; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM prezentuje trenażery dla służb mundurowych. Amunicję i przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun prezentuje spółka Mesko; spółka Rosomak wystawia wielozadaniowy pojazd ExtremV oraz drzwi antywyważeniowe; Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 - mobilną platformę kryminalistyczną, a Huta Stalowa Wola - taktyczny pojazd wielozadaniowy 4X4 Waran.

W trakcie targów planowane jest podpisanie dwóch umów, w których stronami będą spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. SO Maskpol S.A. podpisze umowę z Komendą Główną Policji na dostawę kamizelek KKP-02, a radomski Łucznik zawrze kontrakt na dostawę kolejnej partii karabinków 5,56mm MSBS Grot dla Straży Granicznej.