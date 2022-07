Pięcioro kandydatów pozostało w walce o przywództwo brytyjskich konserwatystów

Były minister finansów Rishi Sunak zdobył najwięcej głosów w drugiej rundzie wyborów nowego lidera rządzącej Partii Konserwatywnej, który obejmie zarazem urząd premier Wielkiej Brytanii. Z walki odpadła prokurator generalna Suella Braverman.

Za Sunakiem, który uzyskał 101 głosów, uplasowali się: wiceminister handlu międzynarodowego Penny Mordaunt (83 głosy), minister spraw zagranicznych Liz Truss (64), wiceminister w resorcie ds. wyrównywania szans Kemi Badenoch (49), szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin Tom Tugendhat (32) i na ostatnim miejscu Suella Braverman (27).

W przeprowadzonym w czwartek drugim poselskim głosowaniu nie było - w odróżnieniu od pierwszej tury - określonego minimum poparcia, które kandydaci musieli uzyskać, by pozostać w grze, wobec tego z walki o przywództwo odpadła tylko ostatnia osoba. Pozostała piątka - o ile do tego czasu ktoś z nich nie zrezygnuje z dalszej walki - zmierzy się w poniedziałek w trzeciej rundzie.

Głosować w niej będą ponownie członkowie klubu poselskiego Partii Konserwatywnej i znów odpadnie kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Kolejne tury będą się odbywać do czasu wyłonienia finałowej dwójki, a spośród niej zwycięzcę nowego lidera wybiorą wszyscy członkowie partii. Zgodnie z planem głosowania w klubie poselskim mają się zakończyć do przyszłego czwartku, a nazwisko nowego lidera, który zastąpi Borisa Johnsona, zostanie ogłoszone 5 września.

Kolejność w czwartkowym głosowaniu jest taka sama, jak w środowym, ale o ile Sunak, Mordaunt, Truss i Badenoch uzyskali dodatkowe głosy, to poparcie dla Tugendhata i Braverman spadło, mimo że do rozdziału były głosy oddane na kandydatów wyeliminowanych w pierwszej rundzie. Co istotne z punktu widzenia składu finałowej dwójki, utrzymała się różnica między Mordaunt a Truss, a to najprawdopodobniej jedna z nich zmierzy się w finale z Sunakiem.

Sunak uzyskał najwięcej głosów także w pierwszej turze i zapewne zwycięży we wszystkich kolejnych rundach w klubie parlamentarnym, ale to nie znaczy, że jest faworytem do wygrania całych wyborów. Jak pokazują sondaże, wśród szeregowych członków partii przegrywa on ze wszystkimi pozostałymi konkurentami, a Mordaunt ze wszystkimi wygrywa.