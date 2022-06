Pięcioro mieszkańców Słupska oskarżonych o oszustwa; fikcyjnie sprzedawali gumowe rękawiczki

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, którym śledczy zarzucili popełnienie łącznie 592 przestępstw fikcyjnej sprzedaży przez internet jednorazowych gumowych rękawiczek w czasie epidemii COVID-19 – podał rzecznik prokuratury Paweł Wnuk.

Akt oskarżenia, który prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku, dotyczy pięciu osób: 42-letniej Małgorzaty C., 38-letnich Tomasza D., Rafała M. i Dawida B. oraz 34-letniej Anny Ł. Wszyscy to mieszkańcy Słupska (woj. pomorskie).

"Oskarżonym zarzuca się popełnienie łącznie 592 przestępstw polegających na wyłudzeniu od klientów portalu Allegro łącznej kwoty prawie 70 tys. złotych" - poinformował w piątek prok. Wnuk.

Przekazał, że przestępczy proceder polegał na oferowaniu do sprzedaży za pośrednictwem internetu gumowych rękawiczek jednorazowych, które użytkownikom portalu Allegro po zakończeniu transakcji nie były wysyłane.

Proceder trwał od maja do sierpnia 2020 roku, w początkowym okresie stanu epidemii COVID-19. Każdy z pokrzywdzonych klientów portalu został oszukany na kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Z materiału dowodowego wynika, że to Małgorzata C. namówiła do przestępstw Dawida B., Rafała M. oraz Tomasza D. Ten ostatni na kryminalną ścieżkę sprowadził Annę Ł. Wszyscy liczyli na to, że oszustwa nie wyjdą na jaw, bo nie zgłoszą ich sami pokrzywdzeni, którym portal Allegro w ramach ochrony kupujących wypłaci rekompensaty. Pokrzywdzeni faktycznie nie informowali organów ścigania, zawiadomienie złożył natomiast portal Allegro.

"Małgorzata C., jako główna oskarżona, przyznała się jedynie do popełnienia nieznacznej części zarzucanych jej czynów. Do popełnienia zarzucanych im przestępstw przyznali się natomiast pozostali oskarżeni" - poinformował prok. Wnuk.

Wobec oskarżonych nie jest stosowany tymczasowy areszt.

Za popełnienie zarzucanych przestępstw oskarżonym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W przeszłości Małgorzata C. była już karana sądownie za przestępstwo oszustwa. Obecnie Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi wobec 42-latki postępowanie, które dotyczy popełnienia kilkudziesięciu przestępstw polegających na fikcyjnej sprzedaży jednorazowych maseczek ochronnych.