Piekarska: mam nadzieję, że niebawem uchwalimy zakaz petard hukowych

Bardzo dobrze, że pani marszałek Sejmu wydała zarządzenie dotyczące zwierząt pracujących w parlamencie, ale mam nadzieję, że równie szybko zostanie podjęta praca nad projektem ustawy o zakazie używania petard hukowych - powiedziała PAP Katarzyna Piekarska (KO).

W ostatnich dniach marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała zarządzenie, dotyczące psów zatrudnionych w parlamencie. Zarządzenie to, jak poinformowała w czwartek "Rzeczpospolita", reguluje m.in. sposób karmienia tych psów, sposób ich transportu, wygląd miejsca, w którym psy te na stałe przebywają, a także powoływanie komisji, która będzie decydować o zakupie kolejnego psa lub o wycofaniu ze służby.

Zarządzenie to zostało przyjęte w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o policji, która ustanawiała tzw. "emerytury dla zwierząt" służących w policji, czyli opiekę do końca życia, nawet po wycofaniu ze służby. Emerytury te objęły również dwa psy znajdujące się w posiadaniu Straży Marszałkowskiej.

Zadowolenie z wydania przez marszałek Sejmu takiego zarządzenia wyraża przewodnicząca sejmowego zespołu przyjaciół zwierząt Katarzyna Piekarska (KO).

"Bardzo się cieszę, że pani marszałek wydała zarządzenie, dotyczące Straży Marszałkowskiej, zgodnie ze zmianami przyjętymi w ubiegłym roku przez Sejm ponad politycznymi podziałami" - powiedziała Piekarska PAP.

"Bardzo się jednak martwię, że nic się nie dzieje ze złożonym w lipcu ubiegłego roku projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego" - dodała.

Nowelizacja ta, przypomina Piekarska, ma ograniczyć możliwość pokazów fajerwerkowych w Sylwestra, chroniąc w ten sposób zwierzęta, głównie psy, które bardzo boją się związanych z pokazami odgłosów.

Projekt został jesienią ubiegłego roku skierowany do pierwszego czytania komisji rolnictwa i komisji administracji i spraw wewnętrznych, ale pierwsze czytanie wciąż się nie odbyło.

"W przyszłym tygodniu wystąpię do przewodniczącego komisji administracji i spraw wewnętrznych, by w końcu rozpocząć pracę nad tym projektem, tak, by można było zdążyć z uchwaleniem tej ustawy przed Sylwestrem" - zapowiedziała Piekarska.

Przyznała, że nawet jak ustawa zostanie uchwalona, w czasie najbliższego Sylwestra nic się jeszcze nie zmieni, bo zapewne trzeba będzie uchwalić dłuższe, np. dwuletnie vacatio legis. Obecnie w projekcie jest 14-dniowy vacatio legis.

"Rozmawiałam z przedstawicielami branży fajerwerkowej i mają trochę racji, że powinni mieć czas na zużycie materiałów, które kupili i mają w magazynach" - przyznała Piekarska.

"Ale im szybciej skończymy pracę nad tą ustawą, tym szybciej te pożądane zmiany wejdą w życie" - zaznaczyła.

Szefowa zespołu przyjaciół zwierząt wyraziła nadzieję, że znajdzie się większość parlamentarna, by ten projekt uchwalić. Dodała, że pokazy fajerwerków można zastąpić np. jakimś pokazami laserowymi, które są równie atrakcyjne, a nie tak głośne.

W lipcu 2021 roku klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych, wprowadzający zakaz prywatnego używania "wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 oraz klasy F3", czyli np. petard hukowych i fajerwerków.