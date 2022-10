Pierwsza dama do amazonek: pełnicie ważną służbę dobru wspólnemu

Propagowanie przez amazonki wiedzy o zapobieganiu nowotworom, o potrzebie i możliwościach ich leczenia to bardzo ważna służba dobru wspólnemu – napisała w liście do uczestniczek sobotniego spotkania tego środowiska na Jasnej Górze pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Centralnym punktem XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi była msza św. na jasnogórskich błoniach, na którą amazonki przyszły zwyczajowo z kwiatami słoneczników w rękach. Przewodniczył jej - również zgodnie z tradycją pielgrzymki - bp Antoni Długosz z Częstochowy.

W odczytanym przed rozpoczęciem mszy liście małżonka prezydenta RP zwróciła uwagę m.in. na wymiar corocznych pielgrzymek amazonek do częstochowskiego sanktuarium: modlą się tam one w podzięce za odzyskane zdrowie oraz z prośbami o opiekę nad nimi, ich bliskimi, lekarzami, rehabilitantami i wszystkimi, którzy ofiarują im otuchę i wsparcie.

Kornhauser-Duda wspomniała też w liście swój dotychczasowy osobisty udział w spotkaniach tej wspólnoty. "Cieszę się, że dane mi było odczuć ją osobiście. (…) To dla mnie radość i zaszczyt, że od sześciu lat mogę być blisko pań, blisko stworzonego przez panie aktywnego środowiska i jego inicjatyw" - podkreśliła.

"Tegoroczny jubileusz jest powodem do satysfakcji dla wieloletnich organizatorek oraz uczestniczek tej pielgrzymki, ale też okazją do refleksji nad drogą, którą przebyła indywidualnie każda z pań. Z najwyższym podziwem myślę o zmaganiach zarówno z groźną chorobą, jak i z lękiem, zwątpieniem czy słabością" - zadeklarowała Kornhauser-Duda.

Zaznaczyła też, że przez trzy ostatnie lata świat i Polska stawiają czoła poważnym, skumulowanym wyzwaniom, budzącym zrozumiałe troskę i obawy.

"Jestem przekonana, że wspaniała postawa oraz łączący panie duch siostrzanej solidarności skłania wiele osób do tego, aby - jak to ujął św. Jan Paweł II - przekroczyć próg nadziei, aby iść przez życie z ufnością i odwagą, aby energicznie pokonywać wszelkie przeciwności losu" - podkreśliła pierwsza dama, dziękując amazonkom za życzliwość, pomoc i cenne rady dla kobiet, które podjęły wyzwanie powrotu do zdrowia i normalnego życia.

"Dziękuję również za propagowanie wiedzy o zapobieganiu nowotworom, a także o potrzebie możliwościach skutecznego leczenia tego rodzaju chorób. To bardzo ważna służba dobru wspólnemu" - skonkludowała Agata Kornhauser-Duda.

Przed rozpoczęciem mszy bp Długosz odczytał też papieskie przesłanie do uczestników pielgrzymki, w którym zwrócono uwagę na promowanie przez środowisko amazonek badań i profilaktyki w celu poprawy diagnostyki i leczenia, a także organizację spotkań dla kobiet chorych na nowotwory, w szczególności na raka piersi.

"Ta dyskretna obecność, modlitwa i codzienne ofiarowanie cierpień w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym, cierpliwa, a nawet radosna akceptacja swojego stanu, podkreśla wielką godność kobiety, daje nadzieję i nową jakość życia tym, którzy ją utracili" - napisano w liście, podpisanym przez substytuta Sekretariatu Stanu, w którym zapewniono też o błogosławieństwie Franciszka dla zgromadzonych

Witający amazonki w sanktuarium, podprzeor Jasnej Góry o. Marcin Ciechanowski zaznaczył, że nad sensem cierpienia zastanawiało się wiele osób, także filozofowie i teologowie. Wśród nich był papież Benedykt XVI, który w encyklice o nadziei chrześcijańskiej ("Spe salvi") napisał, że przede wszystkim należy z człowiekiem cierpiącym być razem.

"Consolatio, bycie razem, to jest - mówi Benedykt XVI - to, co drugi człowiek potrzebuje" - zaakcentował o. Ciechanowski. Zaznaczył przy tym, że Bóg jest - jest m.in. w człowieku.

"Bóg przede wszystkim jest, bo nieraz pytamy się, gdzie Bóg jest w tym doświadczeniu, a odpowiedź jest w pytaniu: Bóg przede wszystkim jest przy tobie i w tobie, szczególnie w tym wydarzeniu trudny i cierpiącym" - zaznaczył Ciechanowski, życząc zgromadzonym tej obecności Boga: w trakcie sobotniej pielgrzymki i w codzienności.

Mottem tegorocznej pielgrzymki amazonek na Jasną Górę była prośba: "Matko, prosimy cię o pokój!". Miała ona w tym roku międzynarodowy wymiar, ze względu na obecność przedstawicielek z Chorwacji, Czech, Niemiec i Słowacji. Ważnym wymiarem spotkania był, jak co roku, apel o profilaktykę i troskę o zdrowie. Październik to od lat miesiąc walki z rakiem.